Instituciones deben visibilizar y atacar casos de violencia política en contra de las mujeres ￼

Cuando ocurren casos de violencia política en contra de las mujeres, hay que denunciarlos. Por eso, reunirnos, tratar estos temas e invitar a especialistas, nos llama a construir mejores políticas públicas para combatir este flagelo. Lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos, por el contrario, hay que combatir esta violencia, participar y avanzar, argumentó José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), quien lamentó que estas agresiones lleguen incluso a tentativas de homicidio, pues ello limita la posibilidad de que la ciudadanía participe en procesos electorales, debido al miedo.

El Infoem llevó a cabo la Conferencia “Paridad de Género y Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género”, en el marco del Día Naranja.

Lo anterior, en el marco de la Conferencia “Paridad de Género y Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género”, donde la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña consideró benéfico abordar estos temas, de manera previa a las próximas elecciones, que se llevarán a cabo en la entidad el año entrante, pues ello permite visibilizar este tipo de casos. Asimismo, expresó que el que cada vez sean más las mujeres en cargos de liderazgo, debe llevar a disminuir las incidencias de casos de violencia política, no sólo en contra de las mujeres, sino también de candidaturas de personas abiertamente homosexuales, quienes ejercen sus derechos político electorales.

Por su parte, la Comisionada Sharon Morales Martínez aseguró que el acceso a la información pública ha permitido visibilizar estas conductas graves que afectan a las mujeres, y en general a la democracia. Por ello, instó a todas las instituciones a implementar las medidas necesarias para eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, en la vida pública y política del país. A su vez, indicó que en todo momento se deben garantizar los derechos de los grupos vulnerables para lograr un México más justo e incluyente con las mujeres y con quienes integran todos los grupos en situación de desventaja.

A su vez, detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que señala a 246 personas sancionadas por autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales, por ejercer este tipo de violencia, de los cuales 202 son hombres y 40 mujeres; con sólo dos casos que refieren al Estado de México. Ante ello, refrendó el compromiso del Infoem para resolver con perspectiva de género, tutelando el derecho de acceso a la información de las mujeres, para que puedan acceder a cargos de elección popular.

Al dictar la Conferencia, Laura Daniella Durán Ceja, Consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), destacó que al formar parte de la vida pública, las mujeres se someten a un doble escrutinio, en el cual se cuestionan sus capacidades y habilidades. Ante ello, la tarea del Instituto Electoral, además de saber si quienes desean registrarse a una candidatura cuentan con la documentación solicitada, es poner un piso parejo. De esta forma, la paridad no refiere que mujeres y hombres actúen por separado sino de forma conjunta, pues “si no hacemos una verdadera unión entre mujeres y hombres, no vamos a avanzar”. Asimismo, argumentó que el respeto a los derechos humanos no es un tema de moda, sino una obligación.

Por otra parte, Yolanda Camacho Ochoa, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), explicó una de las sentencias en la cual, una síndica y una regidora de un municipio michoacano, denunciaron sufrir este tipo de violencia, por parte del presidente municipal y del director de cultura. Tras hallar diversas publicaciones en redes sociales que las agredían y deslegitimaban su actuar al frente de sus cargos y del análisis realizado por el Tribunal, se encontró que difamar y calumniar con base en estereotipos, con el objetivo de denigrar la capacidad de ambas mujeres, así como divulgar imágenes y mensajes que buscaban afectarlas en su cargo público, es motivo de sanción.

Finalmente, lamentó que la resolución emitida no fue cumplida en su totalidad, pues se les ordenó a los inculpados, retirar las publicaciones denunciadas. Sin embargo, el director no lo hizo, ante lo cual se le apercibió con una multa. Como aun así, no quitaba las publicaciones, el Tribunal ordenó al ayuntamiento que ejecutara el arresto, así como integrar su nombre en el padrón de Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo cual deja en evidencia que las conductas machistas no son cosa del pasado y que es posible encontrarlas en esta época, como acciones que deben evidenciarse y dejar de ser normalizadas.

Cabe destacar que a esta Conferencia asistieron también Arlen Siu Jaime Merlos, Hilda Nely Servín Moreno, Blanca Dannaly Argumedo Guerra, Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, Reyna Adela González Avilés, Víctor Alfonso Chávez López, Luis Octavio Martínez Quijada, Claudio Gorostieta Cedillo y Alberto Gándara Ruíz Esparza, Magistrada Presidenta, Magistradas y Magistrados, respectivamente, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Además de las Consejeras del IEEM, Karina Ivonne Vaquera Montoya, Sandra López Bringas y Patricia Lozano Sanabria; del Tribunal Electoral del Estado de México, la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador; y la Contralora Interna, Nancy Pérez Garduño; de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Primera Visitadora, Yasmin Adriana Romero Romero; y del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Jefa de la unidad de Transparencia, Aideé Cruz.

