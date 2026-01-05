Instituto Mexiquense del Emprendedor buscará atender necesidades de la población en materia económica

El Instituto Mexiquense del Emprendedor está trabajando para focalizar las necesidades productivas y el potencial económico de cada una de las regiones del Estado, y con esto atender de manera oportuna y mucho más centralizada las necesidades de la población en materia económica.

Alejandro Razo Delgado, presidente Instituto Mexiquense del Emprendedor (Foto: Especial).

Alejandro Razo, director del IME señaló que se han visitado zonas productivas en el sur del estado de México, como es el caso de los productores de aguacate, de café, de maíz y de flores y en el caso de la zona Oriente quienes están dedicados actividades turísticas, como es el caso de la zona de Pirámides.

El objetivo es que este proyecto se vincule con las caravanas de economía social que se pusieron en marcha a principios del mes de diciembre y se puedan generar cadenas de valor en donde la rentabilidad sea mucho más elevada.

Un ejemplo de esto, señaló, es que algunos de los locatarios o distribuidores de las centrales de abasto están acudiendo de manera directa a las zonas productivas, y con esto se puede garantizar un mejor precio de compra al producto.

La producción local está haciendo colocada en estados vecinos, como Querétaro, Puebla, Ciudad de México e Hidalgo, con mejores niveles de competitividad para ambas partes.

Adicional a esto señaló, se tiene un grupo de especialistas que están haciendo talleres, participativos en cada una de las regiones para ofrecer servicios, capacitación y oportunidades de comercialización en mejores condiciones.

Indicó en este momento, se trata no sólo del tema de oferta de créditos, sino de potenciar aquellas regiones que ya tienen desarrollo importante en determinados productos.

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