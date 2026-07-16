Integra UCUVI Registro Nacional de Museos Comunitarios

Durante lo que resta de 2026, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia mantendrá abierta la convocatoria para conformar el Registro Nacional de Museos Comunitarios.

La convocatoria para el Registro Nacional de Museos Comunitarios estará abierta hasta el 31 de diciembre de este año.

Se trata de espacios creados por los mismos habitantes de los lugares en donde se ubican y que albergan piezas que han sido localizadas principalmnete en las mismas comunidades como por ejeplo, objetos de cerámica prehispánicos localizados por los mismos pobladores y que tras comprobarse su autenticidad a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia se llega a un acuerdo para que sean exhibidos por la propia comunidad.

En entrevista para Así Sucede, Ivonne Cisneros, directora general de Acción Territorial y Promoción Comunitaria de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial de Interculturalidad (UCUVI) de la Secreatría de Cultura federal, explicó que los últimos datos señalan que en México exisren alrededor de 800 museos comutarios. Sin embargo, el propósito del Registro Nacional de museos comunitarios es mantener actualizada la cifra.

“Es muy importante que la población mexicana conozca la riquezaza y grandeza cultral que resguardan estos museos. Desde luego, que através del INAH y de lo que fue Culuras Populares, hoy Culturas Vivas se han hecho esfuerzo de mantener registro de museo comunitarios, hay alrededor de 800, pero actualmente no hay certeza de cuántos museos son los que se encuentran activos, porque algunos por diversos motivos han tenido que cerrar pero otras comunidades han impulsado otros museos”, explicó

El obejtivo principal del Registro Nacional de Museos Comunitarios es darle difusión a estos espacios para que el público sepa de su existencia a través de la nueva página de la UCUVI y que permitirá saber dónde están los museos. A partir de la primera semana de agosto, será publicada la lista y actualizada constantemente. Además, mediante una colaboración entre la UCUVI y el INAH, los museos registrados recibirán asesorías para mejorar sus espacios y exposiciones.

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