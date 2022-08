Integrantes del PRD mexiquense manifiestan desacuerdo con decisiones de su dirigencia nacional

A través de un desplegado, algunos dirigentes pollticos, presidentes municipales, sindicos, regidores, consejeros nacionales y estatales representantes de la base militante del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, manifestaron su respecto a los anuncios que diera Jesús Zambrano Grijalva sobre la organización de ese paftido, de cara al proceso electoral de 2023.

(Foto: especial).

En el documento aluden al respeto de sus documentos básicos para determinar el modelo de organización, selección de candidatos y mecanismos de resolución de diferencia internas, por lo que solicitaron a las dirigencias nacional y estatal el cumplimiento de la sentencia de restitución del Presidente Estatal del PRD.

Resaltaron que el nornbramiento la coordinación de la agenda socialdemocrata es una figura inexistente en sus documentos básicos, y que es una convocatoria que no cuenta con el respaldo de la pluralidad del partido, además de constituir un fraude al espiritu democrático del PRD, pues se advierte un intento de imposición.

Ante ello se puede leer en el texto que continuaran “convocando a que la dirigencia nacional no siga asumiendo un papel de fractura y no cargue las fichas a favor de nadie, aún no hay convocatoria al proceso interno de selección de candidato del PRD, por Io tanto, aún no hay candidatura que asegurar”.

(Foto: especial).

Se aseguró además que ratifican su posición de escuchar a la militancia, de la mano del presidente con licencia de Villa de Allende Arturo Piña Garcia para caminar en el estado de México.

En ese sentido Piña Garcia señaló que no se pueden criticar practicas realizadas a nivel federal, cuando de hace lo mismo al interior del PRD.

«A mí me parece que el PRD no está viviendo su mejor momento, y hay que cambiar esas prácticas que a mucha gente han lastimado, a los actores políticos al interior del partido, creo que es momento de que el partido se abra y tomé en cuenta la opinión no solamente de la militancia, sino de líderes sociales, que en muchísimo tiempo han permanecido en el partido, otros que justamente por estas críticas, han permanecido en el anonimato, pero también debo decirlo, de aquellos sectores sociales que hoy buscan no en el PRD, en cualquier partido político y fuera de los partidos políticos, a un personaje que realmente represente las causas ciudadanas».

Afirmonque respeta la dirigencia nacional y estatal pero también opinó que las decisiones unilaterales siguen lastimando al PRD.

«Siguen lacerando el interés de muchos hombres y mujeres que esperan cosas diferentes del PRD, y me parece que no fue el momento más oportuno, porque no podemos supeditarnos a la dinámica que tengan otros partidos políticos y emular justamente lo que están haciendo, que es simplemente imitar o replicar con nombres diferentes lo que hace algunos días, se anuncio también por otro partido», finalizó.

Comentarios

comentarios