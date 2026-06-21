Inteligencia artificial transforma el panorama artístico y plantea nuevos retos para la educación

El profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Diego Jesús Ortega García, señaló que la creciente incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito artístico ha abierto nuevas posibilidades creativas, pero también ha suscitado cuestionamientos sobre la autoría, la ética, los derechos de autor y el futuro de la enseñanza de las artes.

(Foto: Especial)

El académico explicó que la IA es resultado de décadas de desarrollo tecnológico y computacional, y actualmente se ha consolidado como una herramienta capaz de facilitar diversos procesos. Destacó que la relación entre arte e IA forma parte de una trayectoria más amplia vinculada al arte digital, que comenzó a desarrollarse desde la década de 1960.

Ortega García señaló que todas las disciplinas artísticas están siendo transformadas por estas tecnologías, desde la música y la literatura hasta la escultura y la producción audiovisual. Uno de los temas que genera mayor controversia es el relacionado con los derechos de autor, ya que cada herramienta de IA debe analizarse de manera particular en función de los datos utilizados para su entrenamiento. El académico explicó que algunas inteligencias artificiales se volvieron problemáticas porque no pidieron permiso o se hicieron de bancos de imágenes y palabras de manera poco regulada o no ética, mientras que existen otras herramientas que uno puede alimentar con material propio sin afectar derechos de autor.

En el ámbito educativo, la IA también ha modificado los procesos de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, las y los docentes enfrentan el desafío de replantear sus estrategias de evaluación y la manera en que diseñan actividades académicas. Ortega García consideró que este fenómeno no debe entenderse únicamente como una amenaza, sino también como una oportunidad para identificar áreas de mejora y actualizar los modelos educativos, lo que exige revisar los métodos de evaluación y aprendizaje.

El profesor universitario planteó que el desarrollo de la IA dará paso a espacios específicos para la exhibición y valoración de obras generadas mediante estas herramientas, diferenciándolas de aquellas creadas a través de procesos tradicionales. Los debates sobre autoría, ética y derechos de autor marcarán el futuro de la producción cultural en la era digital. «Hoy todavía estamos colocando procesos tradicionales y tecnológicos en la misma bolsa y evaluándolos bajo los mismos parámetros. Nuevamente nos estamos preguntando qué es el arte, qué es la creación, qué es la autoría y, sobre todo, qué es lo humano», concluyó Ortega García.

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