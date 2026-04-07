Intensifican labores de limpieza en el río Lerma para prevenir inundaciones pluviales

A poco menos de dos meses de que comience la temporada de lluvia se han intensificado las acciones de limpieza, de desasolve y retiro de lirio en los diferentes afluentes, que llegan hacia el río Lerma con el objetivo de evitar inundaciones o desbordamientos que pueden afectar a la población, no sólo de este municipio, ni sino de toda la zona metropolitana del Valle de Toluca.

(Foto: Especial)

Nayib Armenta, Director del Organismo de Agua y saneamiento del municipio de Lerma señaló que se han hecho el retiro de más de 10 toneladas de basura en Coordinacion con la Secretaría del Agua en la entidad, la Conagua y la Secretaria del Campo, quienes han provisto de maquinaria, equipo de desasolve y retroexcavadoras que permiten fortalecer las acciones de limpieza y dirigir el agua con mayor rapidez.

Señaló que además, se tiene la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el objetivo de salvaguardar el cauce, las especies que aún hay en algunas zonas de los más de 750 km, por los que se corre el río desde el norte del país.

Uno de los puntos que es importante, señaló es el taponamiento en los bajo puentes vehiculares, esto es en el acceso al municipio de alarma, pero también sobre la carretera Mexico Toluca y la Lerma- Tres Marías, para lo cual se han apoyado en el sistema de autopistas, aeropuertos y servicios conexos y en los cuales la empresa concesionaria ha intervenida para la limpieza de estos puntos.

Hizo un llamado a la población para mantener el compromiso del cuidado del medio ambiente, ya que dijo la temporada de lluvias no solamente podría traer inundaciones, sino además, la contaminación de causas limpios, de los cuales se abastece buena parte de la población del Estado de México, y de la Ciudad de México, por lo que se indispensable evitar el arrojar basura o contaminantes al cauce, pero también a las calles, pues finalmente estos se convierten en taponamientos del sistema de drenaje de toda la región.

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