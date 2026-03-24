Interpretará OFiT el Stabat Mater de Pergolesi y anuncia regreso al Teatro Morelos

Como cada año, previo a la Semana Mayor, la Orquesta Filarmónica de Toluca dará un concierto en el marco de esa celebración. Este jueves a las 19:00 horas en la Catedral de Toluca, la OFiT interpretará el Stabat Mater de Pergolesi.

La frase Stabat Mater tiene su origen en el latín que significa ‘Estaba la madre’ (Foto: Especial).

La frase Stabat Mater tiene su origen en el latín que significa ‘Estaba la madre’; se trata de un poema litúrgico que se lee el Viernes Santo y que narra la visión de la Virgen María ante la crucifixión de Jesús.

Giovanni Battista Pergolesi fue un compositor italiano nacido en 1710 y murió a la edad de 26 años; a pesar de haber tenido una corta vida, escribió una de las obras musicales consideradas de las más grandes de toda la historia: el Stabat Mater. En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, indicó que el Stabat Mater es una de las obras sacras más conmovedoras al reflejar el sufrimiento de una madre.

“Pergolesi estudia profundamente cada frase de esa plegaria, de esa secuencia llamada Stabat Mater y logra algo extraordinario: proyectar durante toda la plegaria que son 12 movimientos, prácticamente así los dividió, analizar cómo serían las partes donde la virgen está viviendo en primera persona el martirio de su hijo y donde a misma plegaria la rodea de ángeles y le dice que este sacrifico de su hijo tendrá como premio, justamente, la redención de la humanidad”, explicó.

El Stabat Mater de Pergolesi fue escrito para estar acompañado por un coro femenino por lo que en el concierto, la Orquesta Filarmónica de Toluca contará con la colaboración de un coro conformado exclusivamente por mujeres. Además, habrá una traducción del latín para que el público comprenda el contexto de la obra. El acceso a este concierto será gratuito.

Con esta presentación, la OFiT culmina las actividades del primer trimestre para reanudar actividades el 12 de abril interpretando la Sinfonía del Nuevo Mundo y el 26 de abril celebrará el Día del Niño con canciones de Cri-Crí y temas de famosas películas. Con estos conciertos, la Orquesta Filarmónica de Toluca regresa al Teatro Morelos.

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