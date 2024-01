Interrupción legal del embarazo mantiene divididos a los diputados locales

De acuerdo con Maurilio Hernández González, diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, la controversia y el debate al interior de la Cámara de Diputados respecto a la intervención legal del embarazo continúa, por lo que no pueden asegurar si este tema se pueda resolver durante la LXI Legislatura, ya que puede parecer controversial la interpretación de lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, y que Lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas.

(Foto: especial Archivo).

Recordó que su fracción parlamentaria tiene iniciativas, pues, a pesar de que es un asunto con jurisprudencia al respecto, y tratado a nivel nacional y en otros Congresos locales, en el estado de México, necesitan resolver la ley local, donde tienen que analizar sobre el procedimiento, las causas, y consecuentemente el tipo de sanciones o el nivel de sanciones.

Aunado a ello, la interrupción del embarazo deja abierta la posibilidad de que se haga un uso abusivo de ese derecho, del derecho a decidir la mujer; y se trata de proteger la vida de las mujeres, ya que no es lo mismo realizar una intervención a los dos meses, que a los 5 meses de la gestación.

“Lo que se trata es proteger la vida, y finalmente el producto ya no es un embrión está en una etapa distinta, y es donde entran las grandes contradicciones”.

Lo que sí buscan como diputados, es que la decisión sea la que mejor beneficie a las mujeres en cuanto a su derecho y su salud, pues a pesar de que Morena pudiera cerrar filas, también cuentan las otras bancadas, donde también hay diferencias.

“Ese es el tema, la conformación de la Legislatura actualmente no nos permite decir sale porque la mayoría está en esa orientación, o que no sale porque la mayoría está en la orientación de que no sale; está muy equilibrado”.

Por lo anterior, no hay garantía de que los números puedan favorecer a los proponentes incluido el PRD, que también está impulsando iniciativas al respecto.

Finalmente recordó que en cualquier tipo de intervención siempre existe un riesgo en caso de aprobarse las iniciativas, por lo que la defensa o sanciones de una mala intervención deben tratarse en otro plano de responsabilidades, según lo establecido en el Código Penal.

