Inversión para ríos, tensión en la UAEMex y operativo vacacional destacan en Edomex

1.⁠ ⁠El gobierno federal anunció una inversión de 20 mil millones de pesos para sanear los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula. En el Estado de México, las acciones incluyen plantas de tratamiento, reforestación y control de descargas contaminantes.

2.⁠ ⁠El sector empresarial del Valle de Toluca hizo un llamado a las autoridades municipales de Toluca para redefinir los criterios, así como los modelos de medición para el cobro de descargas de aguas residuales, impuesto que aseguran que tiene un aumento de 60 por ciento.

3.⁠ ⁠La firma Deloitte presentó el análisis ¿Que sucede después del Mundial?, en el que dio a conocer que la proyección de turistas estimados para la realización del deporte del evento deportivo en torno al fútbol se quedó al menos un 40% por debajo en la cifra de turistas nacionales, mientras que para la llegada de turistas internacionales fue apenas el 8.9% de lo proyectado.

4.⁠ ⁠Mientras la Universidad Autónioma del Estado de México celebraba una mesa de diálogo sobre la gratuidad, un grupo de 20 personas encapuchadas intentó ingresar con violencia al edificio de Rectoría, supuestamente para denunciar las mesas de trabajo no se han realizado de la manera adecuada. De fondo, pretendían tomar el edficio y paralizar de nuevo a la UAEMex.

5.⁠ ⁠El Congreso del estado de México aprobó una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión para facultar a la Comisión Federal de Electricidad que celebre convenios de regularización de adeudos con gobiernos estatales y municipales, así como establecer mecanismos para condonar parcial o totalmente deudas históricas por consumo de energía eléctrica en instituciones públicas de educación y salud.

6.⁠ ⁠El diputado Vladimir Hernández Villegas informó que el Congreso estatal realizará nuevos foros para fortalecer la reforma a la Ley de la Uaemex, una vez recibido el anteproyecto universitario. La meta es discutir la reforma en septiembre.

7.⁠ ⁠La Secretaría de Seguridad estatal reforzará la seguridad de la entidad durante el periodo vacacional, contando con la participación de dos mil elementos de seguridad.

8.⁠ ⁠La diputada Paola Jiménez indicó que debe realizarse un estudio técnico para determinar la causa de las grietas en el barrio de Santa Clara en Toluca. Señaló que el problema deriva de años de abandono en infraestructura y aseguró que el Ayuntamiento de Toluca ya atiende la situación.

9.Del 24 de julio al 9 de agosto el municipio de Temoaya llevará a cabo su Feria Patronal 2026 qué concentraré, actividades artísticas, culturales, una exposición artesanal y festejará las tradiciones indígenas de la comunidad.

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