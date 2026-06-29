Invertir en la educación es apostar por un mejor futuro para México: Elías Rescala

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Elías Rescala, compartió una mañana deportiva con las y los estudiantes de la Escuela Primaria «20 de Noviembre», en la colonia Los Remedios, donde hizo entrega de pintura para mejorar los salones de la institución, con el propósito de garantizar que los estudiantes cuenten con espacios dignos y seguros, así como equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas.

Participa el diputado por el Distrito 32 en una jornada de activación física y entrega pintura para rehabilitar la Primaria «20 de Noviembre» en Naucalpan.

“Con mucho corazón, venimos a entregarles un pequeño apoyo, para que ustedes, puedan mejorar las condiciones de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, si apostamos a la educación, si apostamos a nuestros jóvenes, si apostamos a nuestros niños, vamos a tener un México mejor” aseguró Elías Rescala.

Durante la jornada, el diputado convivió con alumnos, docentes, madres y padres de familia, además participó en diversas actividades recreativas y deportivas, entre ellas un partido de cachibol, disciplina que promueve la activación física, la convivencia y el trabajo en equipo.

Denisse Ivonne Hernández Orozco, vicepresidenta de la asociación de padres de familia, agradeció el apoyo de pintura y destacó que estas acciones contribuyen a generar entornos más agradables para el aprendizaje, por ello reconoció la cercanía del legislador con la comunidad escolar y su disposición para escuchar las necesidades del plantel.

“Hoy nos vino a entregar cubetas de pintura y lo vamos a usar para pintar la escuela que le hace falta adentro en los salones y en la parte de afuera.

“Se siente uno escuchada porque le está dando importancia a las necesidades que tienen nuestros niños y la verdad que haya venido aquí con nosotros y haya convivido un poco con los niños, la verdad es que veo que los padres de familia estamos muy contentos” compartió Denisse Ivonne.

Elías Rescala reiteró que continuará recorriendo las comunidades y planteles educativos de Naucalpan para fortalecer acciones en favor de la educación, el deporte y el pleno desarrollo de las nuevas generaciones.

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