Invertirá SICT13 mil mdp en obras en Edomex

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes invertirá 13 mil 644 millones de pesos de 2026 a 2028 en los rubros de transporte público, infraestructura vial, espacio público e infraestructura educativa en el estado de México.

En el programa de “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura” se prevé una inversión de 3 mil millones de pesos; las acciones iniciaron en 2025 en 200 kilómetros (Foto: Especial).

Entre 2025 y 2027 se invertirán 3 mil 400 millones de pesos en el rubro de transporte público, de los cuales, a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado se desarrolla el proyecto ejecutivo para la construcción del trolebús de Ixtapaluca.

Además, se realizarán obras de extensión del Mexibús en esa misma zona con una inversión de 600 millones de pesos.

Este año inician obras en 19 puentes en los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, La Paz, Valle de Chalco, Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca y Tlalnepantla.

En el rubro de infraestructura vial, la inversión total asciende a mil 361 millones de pesos para el periodo 2025-2027.

En el programa de “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura” se prevé una inversión de 3 mil millones de pesos; las acciones iniciaron en 2025 en 200 kilómetros. Para este 2026 se tienen contemplados construir 300 kilómetros más en 194 vialidades de 10 municipios. Respecto a la infraestructura educativa, se invertirán 585 millones de pesos entre 2025 y 2026 para la construcción de seis Bachilleratos Tecnológicos en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.

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