Investiga CODHEM presuntos abusos en kínder de Naucalpan

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informa que, derivado de la nota periodística publicada por medios de comunicación y difundida en redes sociales, en la que se dieron a conocer señalamientos de madres de familia por presuntos abusos, malos tratos y condiciones inadecuadas en el Jardín de Niños “Tzic-Tzic”, ubicado en el municipio de Naucalpan, este organismo defensor inició de oficio la investigación correspondiente.

(Foto: Especial).

A través de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas, la CODHEM asentó el contenido de la publicación mediante acta circunstanciada y remitió el turno a la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada, a fin de que se realicen las diligencias necesarias conforme a las atribuciones legales y reglamentarias del organismo.

Los hechos referidos podrían afectar derechos humanos de niñas y niños, particularmente el derecho a la educación en condiciones de bienestar, seguridad, integridad y trato digno, por lo que este organismo dará seguimiento al caso bajo el principio del interés superior de la niñez.

La CODHEM reitera que los espacios escolares deben ser entornos seguros, respetuosos y adecuados para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Ninguna situación que pueda comprometer su bienestar físico, emocional o educativo debe ser minimizada.

En ese sentido, se solicitará la información correspondiente a las autoridades competentes y se realizarán las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos señalados, sin prejuzgar responsabilidades y con pleno respeto al debido proceso.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México mantendrá atención al caso y actuará conforme a sus atribuciones para garantizar que toda autoridad vinculada con la prestación del servicio educativo observe los principios de legalidad, dignidad, protección reforzada de la niñez y respeto a los derechos humanos.

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