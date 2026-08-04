Investigación de Tenancingo sigue en curso; ASF analizará posible uso de recursos federales

La auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), Liliana Dávalos Ham, informó que la investigación sobre el presunto desvío de 40 millones de pesos en el municipio de Tenancingo continúa en proceso y adelantó que en los próximos días se dará a conocer una primera determinación derivada del análisis realizado por el organismo.

(Foto: Jimena Ruelas)

Explicó que, tras recibir la vista por parte de la Fiscalía General de Justicia estatal, el Osfem inició una investigación para revisar la información financiera del ayuntamiento, aunque precisó que el resultado definitivo dependerá de las actuaciones que aún se encuentran en curso.

«En los próximos días les vamos a decir qué es lo que vamos a determinar, pero un resultado como tal lo vamos a tener un poco más adelante derivado de las actuaciones que hagamos», señaló.

Dávalos Ham indicó que el órgano fiscalizador ya cuenta con la información periódica que los municipios entregan de manera obligatoria, lo que ha permitido avanzar en la revisión del caso durante las últimas semanas.

Asimismo, informó que el expediente también fue turnado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que hasta el momento no se ha determinado si los recursos presuntamente involucrados son de origen estatal o federal.

«Le remití también la información porque no se determina cuál es el origen de los recursos, si son estatales o federales. Ellos harán lo conducente», explicó.

Añadió que, gracias al convenio de colaboración firmado entre el Osfem y la ASF, ambas instituciones podrán desarrollar revisiones conjuntas mediante el nuevo esquema de auditorías integrales a municipios.

Por su parte, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, aseguró que la administración mantiene finanzas sanas y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades fiscalizadoras.

«La administración está al 100% en perfectas condiciones hablando de finanzas, finanzas sanas como lo he dicho en todo momento”, afirmó.

Respecto a la investigación, la alcaldesa señaló que el proceso sigue su curso conforme a la ley y dijo sentirse tranquila ante las revisiones que realizan las autoridades.

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