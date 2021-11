Investigador de la UAEM colabora sobre los retos y necesidad de la salud de migrantes transgénero latinos

El académico de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Carlos Alberto Leal Reyes, colabora en un proyecto de investigación con especialistas de la Universidad de California, en Santa Cruz, Estados Unidos, mediante el cual se abordan los retos y necesidad de la salud de migrantes transgénero latinos.

El proyecto, nombrado “A comparative study of translatinx migrant health in three contexts”, es patrocinado por el Consorcio del Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA), coordinado por la Iniciativa de las Américas de University of California (Foto: especial).

El proyecto, nombrado “A comparative study of translatinx migrant health in three contexts”, es patrocinado por el Consorcio del Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA), coordinado por la Iniciativa de las Américas de University of California y se enfoca en el acceso a terapias antirretrovirales, hormonales y cirugías de afirmación de género, las cuales se interrumpieron durante la pandemia.

El estudio se realiza en tres contextos: Ciudad de México, la frontera entre Perú y Argentina y San Francisco, California. El universitario expresó que una de las metas finales es el desarrollo de políticas públicas de salud en población migrante, con base en los resultados del proyecto.

La investigación se encuentra actualmente en proceso, está en el desarrollo del trabajo de campo y se tiene programado que culmine en marzo de 2022. A través de la etnografía virtual ha establecido contactos con distintos migrantes, quienes a través de sus testimonios han proporcionado datos relevantes respecto a los ejes de investigación.

Leal Reyes consideró fundamental tejer y consolidar redes de investigación con universidades de diversos puntos del mundo. De esta manera, dijo, es posible atender de una manera más oportuna a grupos vulnerables que, por sus condiciones de constitución corporal, sexo genérica y estatus migratorio, son susceptibles de afrontar retos complejos.

“En el proyecto nos aproximamos a los distintos niveles de marginación que se superponen en el proceso migratorio. Estamos trabajando con una población que por sus condiciones surge de múltiples procesos de discriminación y en ese sentido, el papel de la investigación social resulta fundamental”, dijo.

Carlos Leal apuntó que esta investigación permitirá consolidar líneas de investigación alrededor de la diversidad sexo genérica y lo queer. También, abundó, representa un desafío, ya que se enfrenta a nuevas maneras de hacer investigación cualitativa en la virtualidad.

Este tipo de proyectos dan la oportunidad de intervenir en la realidad social, elemento fundamental del trabajo de la comunidad científica, finalizó.

