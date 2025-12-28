Investigador pide marco legal sólido para fortalecer la ciencia en México

El director de la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav Unidad Irapuato, Luis José Delaye Arredondo, advirtió que la ciencia en México requiere un marco legal más sólido y actualizado para consolidarse y avanzar, señalando que las leyes actuales limitan la planeación y continuidad de los proyectos científicos. Durante una entrevista, el especialista enfatizó que más que solo solicitar un aumento en el financiamiento, es fundamental contar con reglas claras que permitan aprovechar mejor los recursos existentes.

Delaye Arredondo explicó que la continuidad y crecimiento de los proyectos de investigación dependen en gran medida de un entorno normativo que facilite el acceso a recursos, la planeación a largo plazo y el desarrollo de investigaciones con impacto social. Indicó que la ausencia de este marco limita la capacidad de los centros para establecer estrategias sostenidas y responder a los retos científicos actuales.

«El mensaje para las y los legisladores es que se necesitan mejores leyes para el trabajo científico en el país», expresó el director. (Foto: Especial)

Argumentó que un marco legal adecuado permitiría fortalecer la labor que se realiza en las instituciones, donde la operación diaria implica costos constantes en infraestructura, equipamiento especializado, mantenimiento y desarrollo de proyectos que deben sostenerse financieramente.

El investigador recalcó que contar con condiciones legales que brinden estabilidad y certidumbre es indispensable para garantizar la continuidad del trabajo científico. Si bien reconoció que la ciencia no es una solución inmediata a todos los problemas, destacó su potencial para contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Por ello, hizo un llamado a las y los legisladores a acercarse a los centros de investigación para conocer de primera mano el trabajo que se realiza y generar condiciones que permitan fortalecer la investigación científica en beneficio de la población. «La ciencia puede aportar soluciones y conocimiento, pero para hacerlo necesita un entorno que la impulse», concluyó.

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