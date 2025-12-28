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Investigador pide marco legal sólido para fortalecer la ciencia en México

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Redacción Así Sucede
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Delaye Arredondo explicó que la continuidad y crecimiento de los proyectos de investigación dependen en gran medida de un entorno normativo que facilite el acceso a recursos, la planeación a largo plazo y el desarrollo de investigaciones con impacto social. Indicó que la ausencia de este marco limita la capacidad de los centros para establecer estrategias sostenidas y responder a los retos científicos actuales.

«El mensaje para las y los legisladores es que se necesitan mejores leyes para el trabajo científico en el país», expresó el director. (Foto: Especial)

Argumentó que un marco legal adecuado permitiría fortalecer la labor que se realiza en las instituciones, donde la operación diaria implica costos constantes en infraestructura, equipamiento especializado, mantenimiento y desarrollo de proyectos que deben sostenerse financieramente.

El investigador recalcó que contar con condiciones legales que brinden estabilidad y certidumbre es indispensable para garantizar la continuidad del trabajo científico. Si bien reconoció que la ciencia no es una solución inmediata a todos los problemas, destacó su potencial para contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Por ello, hizo un llamado a las y los legisladores a acercarse a los centros de investigación para conocer de primera mano el trabajo que se realiza y generar condiciones que permitan fortalecer la investigación científica en beneficio de la población. «La ciencia puede aportar soluciones y conocimiento, pero para hacerlo necesita un entorno que la impulse», concluyó.

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