Investigadores construyen nido a tamaño real de oviraptor

Un equipo de investigadores en Taiwán, liderado por los doctores Tzu-Ruei Yang y Chun-Yu Su, construyó un modelo físico a escala real del Heyuannia huangi, una especie de oviraptor que pesaba unos 20 kilos y habitó China hace más de 66 millones de años, para determinar cómo incubaban sus huevos. El estudio, publicado en Frontiers in Ecology and Evolution, resolvió un debate científico sobre si estos dinosaurios se sentaban sobre sus huevos como las aves actuales o dejaban la incubación al calor del entorno.

(Foto: Especial)

Los investigadores fabricaron el esqueleto con madera y espuma de poliestireno, mientras que algodón y plástico de burbujas simularon la textura del animal. Los huevos, únicos en su especie, fueron creados con resina fundida. Con el modelo terminado, recrearon los nidos en forma de anillos dobles, característicos de los oviraptores, un diseño que impedía físicamente que el animal tocara todos los huevos a la vez.

Al someter el montaje a distintas temperaturas, descubrieron que en condiciones frías, los huevos de los bordes llegaban a estar hasta seis grados más fríos que los del centro, una diferencia que probablemente provocaba una eclosión asíncrona (nacimiento en días distintos). En condiciones cálidas, la diferencia apenas alcanzaba medio grado, lo que indica que en zonas soleadas la radiación solar ayudaba a regular la temperatura del nido.

A diferencia de la mayoría de las aves actuales, que se sientan sobre los huevos y mantienen una temperatura casi perfecta, los oviraptores no podían lograr esa uniformidad debido al diseño de sus nidos. Los investigadores concluyeron que estos dinosaurios utilizaban una estrategia de «coincubación» : aportaban parte del calor corporal mientras que el sol completaba la incubación. Aunque no era el método térmico más eficiente en comparación con las aves modernas, representó un paso evolutivo desde el entierro de huevos hacia los nidos semiabiertos.

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