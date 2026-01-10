Investigadores crean «pinzas invisibles» acústicas en un chip

El avance supera las limitaciones de los transductores interdigitales (IDT) tradicionales, que producen ondas sonoras rectas y planas, comparadas por los científicos con intentar atrapar una pelota de ping-pong con una mano extendida y plana. Para resolver esto, el equipo creó una nueva configuración llamada Material Metamaterial Interdigital por Fases (PIM, por sus siglas en inglés).

El diseño PIM utiliza electrodos curvos en lugar de las líneas rectas de los IDT convencionales. Este diseño actúa como una lente para el sonido, curvando y enfocando las ondas acústicas en un punto específico con gran precisión. El mismo principio de materiales metamateriales se utiliza en tecnología furtiva para aviones.

Toda la operación se realiza en un chip diminuto, eliminando la necesidad de maquinaria voluminosa.(Foto: Especial)

La tecnología permite dirigir ondas y energía acústica exactamente hacia donde se desea, funcionando esencialmente como un par de pinzas controlables.

Entre las aplicaciones potenciales más destacadas se encuentra el campo de la medicina. Los investigadores sugieren que, al poder manipular objetos delicados sin contacto físico, la tecnología podría conducir a procedimientos no invasivos, como la disolución de coágulos sanguíneos con ondas sonoras o la organización precisa de células en una placa de Petri. El chip puede realizar funciones similares a las de una centrífuga, pero a una escala micrométrica.

Otra funcionalidad importante es que el sistema actúa como un «diodo» para el sonido. Similar a un diodo electrónico que permite el flujo de electricidad en una sola dirección, esta configuración dirige la información acústica hacia adelante mientras bloquea las señales que intentan retroceder, lo que es crucial para mantener la claridad y limpieza de las señales en sistemas complejos.

En las pruebas de laboratorio, el equipo demostró varias capacidades de manipulación de precisión. Lograron unir cuentas microscópicas en patrones específicos y alinear pequeños nanotubos de carbono. Además de manipular sólidos, crearon vórtices acústicos para mezclar líquidos con un control extremadamente preciso.

Los investigadores identifican desafíos pendientes para el desarrollo de la tecnología. Estos incluyen descifrar cómo manejar múltiples frecuencias de sonido simultáneamente y resolver el problema de la «deriva térmica», que se refiere a asegurar que el chip no pierda su sintonía o precisión a medida que se calienta durante el funcionamiento.

Los científicos también exploran cómo esta tecnología podría mejorar otras áreas, como los biosensores y la refrigeración de semiconductores. El equipo considera que, si estos chips demuestran su funcionalidad a escala, podrían convertirse en una tecnología transformadora, particularmente en la industria de la salud.

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