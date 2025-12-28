Investigadores crean un filtro de ventilación que captura CO2 y reduce el consumo energético

Investigadores de la Escuela de Ingeniería Molecular Pritzker de la Universidad de Chicago han desarrollado un filtro de captura directa de aire que puede integrarse en los sistemas de ventilación de edificios ya existentes para eliminar dióxido de carbono (CO₂). El dispositivo, basado en nanofibras de carbono, no solo captura el carbono del aire interior, sino que, según un estudio de 2024, podría reducir el consumo de energía en climatización de los edificios hasta en un 21.6%.

El concepto, liderado por el profesor Po-Chun Hsu, plantea transformar la infraestructura de ventilación de viviendas, oficinas, escuelas y hospitales en una red distribuida de pequeños capturadores de carbono. A diferencia de los sistemas de captura directa centralizados, que requieren grandes instalaciones y alto consumo energético, este filtro se incorporaría como un componente más de los sistemas HVAC convencionales, similar a un filtro HEPA.

Según los resultados publicados en la revista Science Advances, el sistema alcanza una eficiencia de eliminación de CO₂ superior al 92% considerando todo su ciclo de vida. El filtro está compuesto por nanofibras de carbono combinadas con polietilenimina, un material que le permite ser regenerado y reutilizado de forma periódica, evitando que se convierta en un residuo de un solo uso.

La regeneración del filtro es una parte clave de su viabilidad. (Foto: Especial)

El material tiene una alta absorción solar, lo que permite liberar el CO₂ capturado aplicándole calor solar directo, sin necesidad de quemar combustibles fósiles. Los investigadores proponen integrar la gestión de estos filtros en sistemas municipales de residuos, para su recogida, regeneración en centros especializados y posterior reintroducción en el circuito.

El equipo calcula que, en un escenario de alta adopción donde estos filtros reemplazaran a los filtros convencionales a nivel global, la eliminación potencial de CO₂ podría alcanzar hasta 596 millones de toneladas al año, una cifra comparable a retirar de circulación aproximadamente 130 millones de automóviles.

El ahorro energético se produce porque, al eliminar activamente el CO₂ dentro del edificio, se reduce la necesidad de introducir grandes volúmenes de aire exterior para mantener una calidad del aire aceptable. Dado que este aire exterior debe calentarse o enfriarse, reduciendo su demanda se disminuye la carga sobre los sistemas de climatización.

Además del impacto climático y energético, la tecnología promueve una mejor calidad del aire interior. Niveles elevados de CO₂ en espacios cerrados se asocian con fatiga, menor concentración y rendimiento cognitivo. Mantener concentraciones más bajas puede, por lo tanto, beneficiar la salud, el bienestar y la productividad de los ocupantes.

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