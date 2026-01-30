Investigadores de Stanford crean virus con IA para combatir bacterias resistentes

La Inteligencia Artificial (IA) ha venido para quedarse y lejos del miedo que pueda suponer su mal uso, lo cierto es que esta potente herramienta está revolucionando la ciencia. Uno de los últimos ejemplos supone un paso decisivo para la lucha contra las infecciones resistentes.

Crean virus sintéticos capaces de atacar y eliminar cepas altamente resistentes de la bacteria E. coli (Foto: Especial).

Un equipo de investigadores del Arc Institute y de la Universidad de Stanford, en California ha logrado crear el código genético de un virus completamente nuevo mediante el uso de inteligencia artificial. El resultado de esta hazaña científica se observó en una placa de Petri, donde el virus, bautizado como Evo-Φ2147, comenzó a atacar una colonia de bacterias E. coli.

Los científicos, explican que comprobaron como a medida que transcurría el tiempo, se formaban áreas claras en el lecho opaco de bacterias, unas manchas que se expandían en círculos concéntricos cada vez más amplios. Esta transformación visual evidenciaba que el virus, diseñado con IA, estaba destruyendo progresivamente a las bacterias presentes en el cultivo.

Científicos de Lunartech aseguran que este experimento constituye un hito notable en la convergencia entre la biología y la inteligencia artificial, pues demuestra la capacidad de las máquinas no solo para analizar y comprender información genética, sino también para diseñar organismos nuevos capaces de actuar sobre sistemas biológicos reales.

La clave de la investigación radica en el uso de potentes herramientas informáticas que analizan en profundidad el material genético de virus naturales especializados en atacar bacterias. A partir de estos datos, los científicos construyeron genomas virales artificiales optimizados que demostraron una eficacia superior en la eliminación de bacterias, en comparación con sus equivalentes naturales. Este proceso se basó en un modelo de mejora iterativa, generando múltiples variantes genómicas y evaluando su actividad en condiciones de laboratorio.

Este enfoque no solo demuestra el potencial terapéutico de los virus modificados, sino que refleja una creciente sinergia entre las ciencias biológicas y la inteligencia artificial para generar nuevas herramientas médicas.

En una entrevista a Sunday Times, Adrian Woolfson, biólogo molecular y empresario tecnológico británico, explica: “Este es un momento enorme y trascendental. Ahora, en lugar de descubrir especies que han evolucionado de manera ad hoc, podemos crear vida y, aunque de manera rudimentaria el proceso ha comenzado» ya añade: «Esto no es especulación. No es futurista, está sucediendo».

Qué es el Evo-Φ2147

Evo-Φ2147, uno de los 285 nuevos virus creados mediante el sistema de inteligencia artificial Evo2, forma parte de un avance científico que podría transformar la manera en que se diseñan tratamientos contra bacterias resistentes. Todos estos virus fueron desarrollados y cultivados en placas de Petri, de los cuales únicamente 16 lograron infectar exitosamente a la bacteria Escherichia coli.

Posteriormente, los investigadores combinaron estas 16 cepas en una única mezcla, la cual demostró ser eficaz incluso contra las variantes más resistentes de E. coli, una bacteria conocida por su potencial letal en entornos hospitalarios y su capacidad para desarrollar resistencia a los antibióticos convencionales.

A pesar de sus sorprendentes capacidades, Evo-Φ2147 no puede considerarse un organismo vivo en sentido estricto, dado que carece de la capacidad de reproducirse sin un huésped y cuenta únicamente con 11 genes, en comparación con los aproximadamente 20.000 que posee el genoma humano. Sin embargo, este microorganismo representa una demostración concreta de que es posible diseñar genomas completos a través de métodos artificiales.

Esta experiencia constituye una prueba de concepto clave en el campo de la biología sintética, al evidenciar que se puede crear desde cero un virus funcional capaz de cumplir con un propósito terapéutico.

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