Investigadores del país piden revisar límite a tutorías de posgrado

Más de un centenar de investigadores de instituciones como la UNAM, el Cinvestav, el Tec de Monterrey, el CIDE y el Instituto Nacional de Cancerología solicitaron a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) renegociar los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados.
Los académicos denuncian que la medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre, limita a seis el número máximo de estudiantes de posgrado que puede supervisar un tutor, incluyendo a los alumnos vigentes y a los egresados en proceso de titulación. Argumentan que la disposición fue adoptada de forma unilateral y es contraproducente para el desarrollo científico del país.
La comunidad científica advirtió que la restricción afectará de manera inmediata a los estudiantes, quienes corren el riesgo de quedarse sin tutoría para avanzar en su formación.
Investigadores como la Dra. María Chávez Canales, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, consideran que la regla es «injerencista» y contraviene la autonomía universitaria, base de la libertad académica. La Dra. Mayra Furlán Magaril, también de la UNAM, señaló que la naturaleza de su trabajo requiere supervisar a más estudiantes de los permitidos, ejemplificando que actualmente dirige a diez becarios.
En un comunicado, los investigadores reconocen que existen «problemas reales en algunos casos, como retrasos en la obtención del grado», pero sostienen que «penalizar de forma generalizada y arbitraria no soluciona estos problemas». La investigadora Lorena Aguilar Arnal rebatió que «si la SECIHTI quiere más regulación, que la pida, pero que no imponga esta restricción sin atender a las causas de origen».
Los firmantes instan a la dependencia a establecer «un diálogo real con la comunidad académica» y revisar los lineamientos, pues consideran que afectan la autonomía de las instituciones, la calidad de los posgrados y el futuro del desarrollo científico nacional.