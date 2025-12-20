Investigadores del país piden revisar límite a tutorías de posgrado

Más de un centenar de investigadores de instituciones como la UNAM, el Cinvestav, el Tec de Monterrey, el CIDE y el Instituto Nacional de Cancerología solicitaron a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) renegociar los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados.

Los académicos denuncian que la medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre, limita a seis el número máximo de estudiantes de posgrado que puede supervisar un tutor, incluyendo a los alumnos vigentes y a los egresados en proceso de titulación. Argumentan que la disposición fue adoptada de forma unilateral y es contraproducente para el desarrollo científico del país.

La comunidad científica advirtió que la restricción afectará de manera inmediata a los estudiantes, quienes corren el riesgo de quedarse sin tutoría para avanzar en su formación.

Alertaron que la medida hipoteca el futuro de los alumnos y dañará la competitividad de México frente a otras naciones. (Foto: Especial)

Investigadores como la Dra. María Chávez Canales, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, consideran que la regla es «injerencista» y contraviene la autonomía universitaria, base de la libertad académica. La Dra. Mayra Furlán Magaril, también de la UNAM, señaló que la naturaleza de su trabajo requiere supervisar a más estudiantes de los permitidos, ejemplificando que actualmente dirige a diez becarios.

En un comunicado, los investigadores reconocen que existen «problemas reales en algunos casos, como retrasos en la obtención del grado», pero sostienen que «penalizar de forma generalizada y arbitraria no soluciona estos problemas». La investigadora Lorena Aguilar Arnal rebatió que «si la SECIHTI quiere más regulación, que la pida, pero que no imponga esta restricción sin atender a las causas de origen».

Los firmantes instan a la dependencia a establecer «un diálogo real con la comunidad académica» y revisar los lineamientos, pues consideran que afectan la autonomía de las instituciones, la calidad de los posgrados y el futuro del desarrollo científico nacional.

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