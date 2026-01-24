Investigadores desarrollan un dispositivo clave para escalar computadoras cuánticas

Un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder y de la Universidad de Arizona en Tucson ha creado un dispositivo que podría superar uno de los principales obstáculos para construir computadoras cuánticas prácticas y potentes: el control eficiente de miles o incluso millones de bits cuánticos (qubits). El avance, detallado en la revista Nature Communications, es crucial porque los qubits actuales son frágiles e inestables, y las arquitecturas operativas apenas superan unos cientos de unidades, lejos de los cientos de miles necesarios para aplicaciones útiles.

El dispositivo funciona como un controlador de fase ultrapreciso para haces láser, un componente esencial en una de las principales arquitecturas de computación cuántica: los sistemas de átomos neutros o iones atrapados. En estos sistemas, la información se almacena en átomos individuales y cada qubit debe ser manipulado con rayos láser de frecuencia extremadamente precisa para realizar cálculos.

Actualmente, este ajuste se realiza con equipos voluminosos y de alto consumo energético, viables solo para experimentos de laboratorio a pequeña escala. (Foto: Especial)

La innovación clave es que el nuevo dispositivo es capaz de generar y controlar estas frecuencias láser con una estabilidad y eficiencia sin precedentes, oscilando miles de millones de veces por segundo. Es casi 100 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano, lo que permite imaginar su integración masiva para controlar decenas o cientos de miles de canales ópticos simultáneamente, requisito para una computadora cuántica a gran escala.

Otro aspecto revolucionario es su método de fabricación. El dispositivo se produce utilizando procesos estándar de la industria de semiconductores (CMOS), los mismos que se usan para fabricar los procesadores de teléfonos, computadoras y electrodomésticos modernos. Esto lo hace no solo mucho más pequeño y eficiente energéticamente que las soluciones actuales, sino también potencialmente barato y fácil de producir en masa.

El logro, encabezado por Jacob M. Freedman y Matt Eichenfield, representa un cambio de paradigma en el hardware de control cuántico. Al resolver el cuello de botella del control láser preciso a gran escala, allana el camino práctico hacia la construcción de computadoras cuánticas con el poder de procesamiento necesario para tareas hoy imposibles, como el descubrimiento de nuevos materiales o fármacos, además de impulsar otras tecnologías cuánticas como la detección y las redes cuánticas.

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