Investigadores descubren mecanismo celular clave para entender cáncer y fibrosis

Un equipo liderado por investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) , en España, y del King’s College de Londres ha descubierto cómo las células eligen cuándo responder a las fuerzas físicas, un hallazgo que podría abrir nuevas vías para abordar enfermedades como el cáncer o la fibrosis, según informó la agencia EFE.

Investigadores del IBEC y King’s College Londres publican hallazgo en Nature Materials; mecanismo actúa como un “filtro paso bajo” que ignora estímulos breves. (Foto: Especial)

El IBEC explicó que las células del cuerpo no solo detectan fuerzas, sino que también miden cuánto duran esas fuerzas antes de decidir actuar. Describen un mecanismo de sincronización que permite a las células ignorar estímulos breves mientras reaccionan a cambios sostenidos, un proceso crucial en la progresión de enfermedades, según el estudio publicado en Nature Materials.

Los investigadores descubrieron que las células utilizan una especie de “filtro paso bajo” —un circuito que permite el paso de señales de baja frecuencia y bloquea las de alta frecuencia— para descartar alteraciones a corto plazo y responder solo a cambios persistentes y a largo plazo.

El equipo descubrió que las células dependen de estructuras llamadas adhesiones fibrilares, puntos de contacto especializados que permiten a las células agarrarse a su entorno y transmitir fuerzas mecánicas. Estas estructuras ayudan a retener el núcleo celular en estado deformado incluso después de que la fuerza desaparezca, permitiendo que la señal persista durante una hora mediante una red de fibras llamada vimentina.

Cuando este sistema se interrumpe, las células pierden capacidad de retener señales mecánicas y responden más rápido, pero de forma menos selectiva. Muchos procesos importantes, incluida la actividad de la proteína YAP asociada al cáncer, dependen de estos tiempos. El mecanismo también ayuda a proteger el núcleo celular del daño bajo estrés físico.

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