Investigadores descubren qué impulsó la formación del hielo en la Antártida Oriental

La capa de hielo de la Antártida Oriental es la más grande y antigua de la Tierra. Su formación, hace aproximadamente 34 millones de años, se atribuye generalmente a una disminución del dióxido de carbono (CO2) atmosférico, lo que desencadenó un enfriamiento global y una glaciación.

La capa de hielo de la Antártida Oriental es la más grande y antigua de la Tierra. Su formación, hace aproximadamente 34 millones de años, se atribuye generalmente a una disminución del dióxido de carbono (CO2) atmosférico (Foto: Especial).

Sin embargo, si la disminución del CO2 por sí sola hubiera provocado esta glaciación, debería observarse un enfriamiento generalizado y sincrónico que afectara a ambos hemisferios. En cambio, el hemisferio norte no se congeló hasta más de 20 millones de años después y las pruebas sugieren que algunas partes del océano Antártico se mantuvieron relativamente cálidas durante millones de años después de que la capa de hielo de la Antártida Oriental comenzara a crecer.

Esta paradoja ha planteado una pregunta que lleva mucho tiempo sin respuesta: ¿cómo se formó exactamente la capa de hielo de la Antártida Oriental?

En un nuevo estudio, a cargo de un equipo encabezado por Thomas Gernon, de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, se plantea que quizá el levantamiento del continente antártico desempeñó un papel fundamental junto con la disminución de los niveles de CO2.

Para poner a prueba esta teoría, Gernon y sus colegas utilizaron diversos modelos geodinámicos, reconstrucciones topográficas, modelos de capas de hielo y modelos de balance energético con el fin de desentrañar la interacción a largo plazo entre el levantamiento tectónico, el clima y el crecimiento del hielo durante el Eoceno en las regiones de la Tierra de la Reina Maud y la cordillera de Gamburstev, en la Antártida.

Los autores del estudio descubrieron que la formación de la capa de hielo de la Antártida Oriental fue la culminación de una cadena de acontecimientos geológicos y climáticos que comenzó hace más de 120 millones de años con la ruptura del supercontinente Gondwana. Esta reorganización tectónica elevó gradualmente las regiones interiores de la Antártida, creando mesetas de gran altitud y cordilleras que hace entre 45 y 40 millones de años alcanzaron temperaturas lo suficientemente bajas como para sustentar una acumulación extensa de nieve y hielo. Este levantamiento regional permitió una rápida expansión de la capa de hielo, a pesar de que el océano Antártico circundante era relativamente cálido.

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