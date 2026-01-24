Investigadores identifican dos nuevos genes vinculados al riesgo de cáncer de páncreas

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España ha identificado dos nuevos genes cuya mutación puede aumentar la predisposición a desarrollar adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más común de cáncer de páncreas. El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, representa un paso hacia la creación de programas de cribado más precisos para detectar este tumor en sus etapas iniciales, lo cual es crucial dada su alta mortalidad.

Los genes descubiertos, llamados FCN1 y PLAT, forman parte de un mecanismo de defensa innato del organismo conocido como sistema del complemento. Este estudio es pionero en asociar directamente variaciones en este sistema con el riesgo de cáncer. Los investigadores, liderados por Núria Malats y Evangelina López de Maturana, proponen que estos genes podrían servir como biomarcadores útiles para identificar a personas con mayor riesgo genético.

Aquellos con una susceptibilidad elevada podrían incorporarse a programas de seguimiento específicos, una herramienta vital para mejorar el diagnóstico temprano en un cáncer que suele detectarse demasiado tarde. (Foto: Especial)

Más allá de la predisposición, el estudio también reveló que la actividad de otros grupos de genes dentro del sistema del complemento determina qué tipo de células inmunitarias predominan en el microambiente del tumor. En concreto, influye en la infiltración de células defensoras o células reguladoras. Una mayor presencia de células defensoras se asocia con una mayor supervivencia, mientras que las reguladoras tienen el efecto contrario. Este hallazgo abre una puerta para explorar nuevas estrategias terapéuticas.

El cáncer de páncreas se considera un «tumor frío», lo que significa que logra evadir al sistema inmunitario, razón por la cual las inmunoterapias actuales suelen ser ineficaces. Según los autores, el nuevo conocimiento sobre la relación entre el sistema de complemento y este cáncer podría conducir al desarrollo de nuevas inmunoterapias dirigidas a estos genes.

Paralelamente, el mismo grupo de investigación del CNIO ha desarrollado una nueva herramienta de clasificación molecular para el cáncer de páncreas, publicada en Genome Medicine. El nuevo clasificador de consenso, creado integrando datos de modelos previos, categoriza los tumores en subtipos basándose tanto en las células tumorales como en el estroma (el tejido sano que las rodea). Para facilitar su uso clínico, los investigadores han desarrollado una página web y una aplicación donde los médicos pueden subir los datos de secuenciación del ARN de una muestra tumoral y obtener la clasificación del subtipo de forma automatizada.

Esta herramienta no solo puede ayudar a predecir qué pacientes podrían responder mejor a ciertos tratamientos convencionales, sino que también permitirá investigaciones más precisas. Por ejemplo, servirá para estudiar si factores de riesgo como el tabaco afectan de manera diferente a los distintos subtipos moleculares del cáncer de páncreas.

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