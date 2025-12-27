Investigadores identifican gen clave que regula el tamaño de las células humanas

Científicos del Hospital for Sick Children (SickKids) en Canadá identificaron un gen llamado CISTR-ACT, descrito como el primer ARN largo no codificante (lncRNA) conocido que actúa como un «interruptor» maestro para regular el tamaño de las células en humanos y ratones. El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, podría abrir nuevas vías para el desarrollo de terapias contra enfermedades como el cáncer y ciertos trastornos sanguíneos, como la anemia.

La investigación, liderada por el Dr. Philipp Maass y la Dra. Katerina Kiriakopulos, demostró que CISTR-ACT funciona como un «director de orquesta» molecular, guiando al factor de transcripción FOSL2 hacia los genes que controlan el crecimiento y la estructura celular. Los científicos descubrieron que cuando se suprime la actividad de CISTR-ACT, las células aumentan de tamaño, mientras que cuando se incrementa su expresión, las células se encogen.

Para comprobar este mecanismo, el equipo utilizó herramientas de edición genética como CRISPR/Cas9 y Cas13. En experimentos con ratones, la eliminación o reducción de CISTR-ACT provocó un incremento en el tamaño de los glóbulos rojos y alteraciones estructurales en el cerebro.

El mismo efecto se observó en células humanas cultivadas en laboratorio, confirmando que el mecanismo se conserva entre especies. (Foto: Especial)

El gen CISTR-ACT está asociado al volumen corpuscular medio, un parámetro de laboratorio de rutina que mide el tamaño promedio de los glóbulos rojos y es clave para diagnosticar tipos de anemia. Estudios previos ya habían vinculado variaciones en este gen con enfermedades hereditarias y malformaciones del cartílago, pero su papel directo como regulador central del tamaño celular representa un descubrimiento novedoso.

Los investigadores explican que el tamaño celular es un factor fundamental en la salud; las células que se agrandan o encogen demasiado pueden perder eficiencia y desequilibrar tejidos u órganos completos. En patologías como el cáncer, las células malignas a menudo alteran su tamaño y forma, características que los médicos utilizan para el diagnóstico y pronóstico. En algunos tipos de anemia, el tamaño anormal de los glóbulos rojos es un indicador clave.

El estudio reveló que CISTR-ACT actúa a un nivel genético complejo: puede regular genes situados incluso en otros cromosomas (un proceso llamado regulación «en trans»), mientras que su molécula de ARN se une directamente a FOSL2 para dirigirlo a las regiones específicas del ADN que controlan el crecimiento.

Nature Communications destaca que este hallazgo podría sentar las bases para futuras «terapias de precisión» capaces de corregir el tamaño celular cuando esté alterado por enfermedades. Por ejemplo, en ciertos tumores, la heterogeneidad en el tamaño de las células cancerosas dificulta los tratamientos; modular CISTR-ACT podría ayudar a uniformarlas y hacerlas más vulnerables. De manera similar, en anemias difíciles de tratar, manipular este gen podría ofrecer nuevas opciones terapéuticas.

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