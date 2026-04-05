Investigadores identifican proteína SLIT3 como reguladora clave de la grasa parda para producir calor

Un grupo de investigadores de Estados Unidos, Alemania y Suiza descubrió que la proteína SLIT3 cumple un papel esencial para que la grasa parda active su mecanismo de producción de calor frente al frío, permitiendo al cuerpo adaptarse y protegerse en ambientes hostiles. El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, sugiere formas de abordar enfermedades como la obesidad y la diabetes, donde el control de la energía y la temperatura resulta clave.

El hallazgo resalta cómo la comunicación entre células progenitoras, vasos y nervios permite que el cuerpo regule su temperatura de forma eficiente y natural. (Foto: Especial)

La grasa parda existe en mamíferos (ratones y humanos) y su función principal es producir calor quemando energía cuando baja la temperatura. Para lograr esto, necesita muchos vasos sanguíneos y una red de nervios simpáticos. Los investigadores, liderados por Tamires Duarte Afonso Serdan de la Universidad de Leipzig, el Instituto Max Planck de Investigación del Metabolismo, la Universidad de Yale, la Universidad de Columbia y el Weill Cornell Medical College, usaron tecnología de análisis celular avanzada para estudiar la grasa parda en ratones y humanos.

Al eliminar el gen de SLIT3 en ratones, los animales sufrieron en ambientes fríos y les costó mantener su temperatura. En sus tejidos se observó una reducción llamativa de vasos sanguíneos y nervios simpáticos. El equipo encontró que la proteína se divide en dos partes: SLIT3-N promueve la formación de vasos sanguíneos (angiogénesis) , mientras que SLIT3-C impulsa el crecimiento de nervios simpáticos (inervación) mediante el receptor PLXNA1. Ambas partes colaboran para que la grasa parda responda rápido al frío.

Al sobreexpresar las dos partes de SLIT3 por separado en la grasa parda, SLIT3-N permitió formar más vasos sanguíneos y SLIT3-C atrajo más nervios al tejido. Juntas, resultaron en una mayor generación de calor ante el frío. Los investigadores emplearon imágenes de alta resolución para observar cómo se organizaban vasos y nervios.

El estudio sugiere que indagar en el papel de SLIT3 en humanos puede ayudar a diseñar nuevas terapias para enfermedades metabólicas como la obesidad, ya que la grasa parda actúa como un motor natural para quemar energía y regular la glucosa. Como los experimentos se hicieron en modelos animales y cultivos celulares, se abre la puerta a estudios futuros en personas.

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