Investigadores japoneses desarrollan interruptores atómicos para cablear electrónica molecular

El interruptor atómico (AS) funciona formando y rompiendo filamentos atómicos de plata en respuesta a cambios de voltaje. Cuando se aplica un voltaje positivo, los átomos de plata se mueven para crear un filamento conductor que «enciende» el interruptor. Al invertir la polaridad, el filamento se rompe, apagándolo.

Este mecanismo elimina la necesidad de manipular mecánicamente los electrodos, simplificando el diseño y permitiendo la integración escalable de componentes. (Foto: Especial)

El dispositivo se fabrica sobre una fina película de óxido de tántalo (Ta₂O₅). En un entorno de gas acetileno, se aplica un pequeño voltaje para formar filamentos de plata que se conectan a las moléculas. Cuando el filamento se rompe por primera vez, una molécula de acetileno queda atrapada entre los átomos de plata restantes, formando una unión molecular que actúa como puente conductor. Un nuevo cambio de voltaje rompe finalmente esta unión, completando el ciclo.

El interruptor funcionó de forma estable a voltajes bajos (alrededor de 0.3 voltios) tanto en condiciones de vacío ultraalto como en atmósfera de acetileno. Los investigadores confirmaron su funcionamiento mediante espectroscopia de efecto túnel de electrones inelásticos, una técnica que detecta las vibraciones características de las moléculas de acetileno cuando la electricidad las atraviesa, demostrando así la conexión directa a nivel molecular.

Además, la conductancia medida del dispositivo osciló entre 10⁻³ y 10⁻¹ G₀, valores típicos de las uniones de moléculas individuales, lo que confirma que la conexión eléctrica se estableció efectivamente a escala molecular. Este método permite la creación automática y simultánea de múltiples uniones moleculares, superando una limitación histórica que confinaba la electrónica molecular a experimentos de laboratorio con ajuste manual de electrodos.

Los investigadores, cuyo estudio fue publicado en línea en la revista Small el 25 de octubre de 2025, señalaron que este enfoque allana el camino para una fabricación fiable y escalable de circuitos ultracompactos y de bajo consumo energético. Se espera que estos hallazgos contribuyan al desarrollo de dispositivos moleculares avanzados como interruptores y sensores que aprovechen las propiedades cuánticas de las moléculas, acercando la realidad de circuitos electrónicos completos construidos a partir de componentes moleculares individuales.

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