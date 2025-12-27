Investigadores presentan un nuevo escáner de alta precisión para el cerebro

Un equipo de la Universidad de Yale ha presentado los resultados de las primeras pruebas clínicas del NeuroEXPLORER, un nuevo escáner cerebral de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) de alta resolución. Según los investigadores, el dispositivo proporciona imágenes de una nitidez inédita, lo que podría permitir la detección de trastornos neurológicos en etapas mucho más tempranas y facilitar investigaciones antes imposibles.

El escáner, desarrollado en colaboración con la Universidad de California-Davis y United Imaging Healthcare of America, opera en el PET Center de Yale en New Haven, Estados Unidos. Destaca por su capacidad para captar señales más pequeñas, visualizar mejor las estructuras profundas del cerebro y diferenciar entre distintos tipos de patologías, como tumores y los daños propios de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Durante las pruebas, el equipo estudió los cerebros de siete personas utilizando siete tipos distintos de trazadores radiactivos. Esta técnica permitió observar con claridad zonas cerebrales difíciles de visualizar con tecnología convencional, como el tracto mamilotalámico y la sustancia negra, ambas cruciales para funciones como la memoria y el movimiento.

Uno de los avances clave del NeuroEXPLORER es su capacidad para medir con precisión el flujo sanguíneo en diferentes áreas del cerebro de manera no invasiva, sin necesidad de extraer muestras de sangre del paciente. Esto se logra al observar cómo se distribuyen los trazadores en los primeros minutos tras su aplicación. Además, el escáner requiere una dosis menor de sustancia radiactiva para obtener imágenes de calidad, lo que reduce la exposición a la radiación y lo hace más seguro para estudios en poblaciones sensibles, como niños y adolescentes.

Los investigadores destacaron que esta característica abre la puerta a investigar trastornos que aparecen en la infancia o juventud, como el autismo o la esquizofrenia, con un perfil de seguridad mejorado. La tecnología también incorpora un campo de visión ampliado que permite observar simultáneamente el cerebro y el cuello, y una función especial que determina con exactitud el punto de origen de cada señal captada, mejorando la precisión espacial de las imágenes.

Según los científicos, la capacidad de observar detalles microscópicos y realizar seguimientos frecuentes con menor radiación no solo mejora el diagnóstico, sino también la evaluación de los tratamientos. Por ejemplo, permite distinguir si un tumor está respondiendo a una terapia o si lo que se observa es una inflamación secundaria al tratamiento, una distinción difícil de lograr hasta ahora.

Esto ayudaría a personalizar las terapias y anticipar la progresión de las enfermedades. (Imagen: Especial)

El proyecto recibió financiación de la Iniciativa BRAIN de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH) y de la Universidad de Yale. Los investigadores consideran que el NeuroEXPLORER establece un nuevo estándar para el estudio del cerebro, ofreciendo herramientas más poderosas para la investigación clínica y una comprensión más profunda del funcionamiento del sistema nervioso.

Comentarios

comentarios