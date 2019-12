Investigan a 26 servidores públicos por irregularidades durante reemplacamiento en Edoméx

Al momento la Secretaría de Finanzas del Estado de México ha detectado al menos 26 casos de servidores públicos que han sido denunciados ante la contraloría del Estado de México por abusos en el proceso de reemplacamiento o la solicitud de dádivas para los funcionarios mismos a los que se sigue una investigación y si se comprueba que no se apegaron a los procesos establecidos, serán sancionados con el cese de sus funciones

Arturo Lozano, Subsecretario de Ingresos del Estado de México indicó que adicional a esto se ha llevado a cabo una serie de operativos con la Fiscalía especializada de combate a la corrupción en Ecatepec, Nezahualcoyotl y Naucalpan donde se han detenido a 10 servidores públicos en flagrancia

“algunos al ser detenidos en flagrancia la autoridad ha llevado a cabo la detención y turnado al juez correspondiente”

Entre los casos que se han detectado están los que tienen que ver con personas que estaban realizando trámites de una tercera persona.

A sólo una semana de que se concluya el plazo para poder hacer el cambio de placas como marca la norma se han realizado 3 millones de tramites de reemplacamiento, se han entregado 2.2 millones de placas y 1.1 millones fueron sin costo para el usuario y aún se tiene un universo de 1.4 millones de automovilistas que no han realizado el trámite y por lo tanto podrían ser detenidos o impedidos de circular a partir del siguiente año

“si no lo hacen la verdad es que hay consecuencias, como no poder circular toda vez que la placa no esta vigente, no poder verificar y estamos analizando el envío a buró de crédito a esos deudores, nuestro marco legal nos permite enviar a buró de crédito a aquellos deudores que tengan un monto mayor de adeudo de más de 25 mil pesos”

Informo que a partir de enero esas placas pierden vigencia y la autoridad competente como transito estatal o municipal podría detener estos vehículos y ser remitidos al corralón y por el aforo de contribuyentes que se han tenido en las últimas semanas no se tiene previsto la ampliación de horarios durante estos últimos días.

