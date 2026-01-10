Invierno afecta la vista: frío, viento y calefacción ponen en riesgo la salud ocular

Durante los meses más fríos, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. El frío, el viento y los ambientes interiores excesivamente secos comprometen la estabilidad de la película lagrimal, lo que puede derivar en molestias que muchas veces pasan desapercibidas.

Para minimizar estos efectos, existen una serie de hábitos sencillos que se pueden adoptar en el día a día.

«Reconocer estos síntomas y adoptar medidas preventivas es esencial para mantener una buena salud visual durante el invierno», afirma Ana Díaz, óptica y directora de Formación de Alain Afflelou.

Así puede afectar a tus ojos el invierno:

Aumento de la sequedad ocular: Las bajas temperaturas y la exposición al viento favorecen la evaporación de la película lagrimal, la capa que protege y lubrica la superficie del ojo. Cuando esta se altera, aparecen síntomas como sensación de arenilla, picor, fatiga visual o tirantez, especialmente durante actividades prolongadas en exteriores.

Irritación derivada de los cambios de temperatura: Alternar repetidamente entre el frío del exterior y el ambiente cálido generado por la calefacción en interiores provoca un estrés térmico en la superficie ocular. Este contraste contribuye a una mayor sequedad y puede desencadenar enrojecimiento, escozor o molestias persistentes.

Mayor sensibilidad a la luz: En invierno, la radiación solar puede resultar más incómoda para los ojos, en especial en días despejados o en zonas con nieve, donde la luz se refleja y aumenta su intensidad. Esta situación es especialmente relevante para quienes practican deportes de invierno como el esquí o el snowboard, ya que la exposición prolongada puede acentuar la fotofobia, generar deslumbramientos y provocar sensación de fatiga ocular.

Exposición al viento y agentes externos: El viento frío impacta directamente sobre el ojo, generando una pérdida más rápida de humedad y favoreciendo la entrada de partículas ambientales, como polvo o polen. Esta combinación puede irritar la superficie ocular y desencadenar lagrimeo reflejo o inflamación leve.

Impacto de la calefacción en espacios cerrados: Los sistemas de calefacción reducen significativamente la humedad ambiental, creando entornos secos que afectan a la estabilidad de la película lagrimal. Esta falta de humedad incrementa la sensación de sequedad y puede hacer más evidentes molestias como el escozor o la visión borrosa temporal.

Para minimizar estos efectos, existen una serie de hábitos sencillos que se pueden adoptar en el día a día:

Mantener una correcta hidratación ocular: El uso de lágrimas artificiales ayuda a compensar la evaporación de la película lagrimal y a aliviar la sensación de sequedad. Esto es recomendable especialmente en ambientes o lugares secos o tras una exposición prolongada al frío y al viento.

Proteger los ojos: El uso de gafas homologadas no solo es importante en verano. En época de frío, ayudan a proteger los ojos del viento, frío y del deslumbramiento provocado por la radiación solar, especialmente en entornos con nieve o alta luminosidad.

Controlar la humedad en interiores: Mantener un correcto nivel de humedad en casa o en el lugar de trabajo mediante humidificadores o ventilador regular, contribuye a reducir la sequedad ambiental causada por la calefacción y a preservar la estabilidad de la lágrima.

Evitar la exposición directa a corrientes de aire: Evitar el aire directo de radiadores o aparatos de climatización sobre los ojos, ayuda a prevenir la irritación y el enrojecimiento ocular.

Realizar revisiones visuales periódicas: Es fundamental acudir a un profesional de la salud visual ante la aparición de molestias persistentes como sequedad, enrojecimiento o visión borrosa. Una revisión a tiempo permite detectar a tiempo posibles alteraciones, recibir recomendaciones personalizadas y prevenir problemas mayores.

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