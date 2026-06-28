Invierte Gobierno de Delfina Gómez 2 mil 300 mdp en obra pública para 80 municipios

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha concluido en lo que va de su administración un total de 103 obras públicas con valor social distribuidas en más de 80 municipios de la entidad, con una inversión cercana a los 2 mil 300 millones de pesos, así lo dio a conocer Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), en el marco de la ceremonia conmemorativa del Día Nacional del Ingeniero. La Sedui proyecta una inversión superior a los 630 millones de pesos para la ejecución de 20 proyectos más de obra pública.

(Foto: Especial)

El Secretario anunció que la Sedui ya prepara 20 proyectos más que sumarán una inversión estimada de más de 630 millones de pesos del Programa de Obra Pública, destinados al mejoramiento urbano de calles, avenidas, parques, deportivos, auditorios, mercados y plazas públicas. La Sedui proyecta una inversión superior a los 630 millones de pesos para la ejecución de estos nuevos proyectos, consolidando la estrategia de obra pública en la entidad.

Al reconocer a las ingenieras e ingenieros mexiquenses como aliados estratégicos en la consolidación del «2026, Año de las Obras en EdoMéx», el Titular de la Sedui subrayó que para la administración estatal la infraestructura es una herramienta que reduce desigualdades, acerca servicios y garantiza que el desarrollo llegue a todas las regiones de la entidad. Reconoció a ingenieras e ingenieros por ser aliados estratégicos en la consolidación de la estrategia de obra pública, destacando la importancia de reconocer a quienes convierten las ideas en obras y los proyectos en bienestar.

Durante el encuentro con los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, encabezados por su Presidenta, Sandra Miranda Navarro, el Secretario felicitó a quienes recibieron el Reconocimiento Estatal Nezahualcóyotl de Ingeniería Civil 2026, una distinción que honra trayectorias, méritos y aportaciones en los ámbitos de la administración pública, la academia y el desarrollo técnico de la ingeniería civil. A la celebración asistieron Gustavo Berrelleza Valdez, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Estado de México; María Luisa Coral Sánchez López, representante personal de Patricia Zarza Delgado, Rectora de la UAEMéx, entre otras y otros destacados ingenieros mexiquenses.

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