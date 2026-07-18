Invita Edomex a regularizar concesiones de agua

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Agua, invita a los particulares y municipios a revisar el estatus de los títulos de asignación de agua y, en su caso, adherirse al Acuerdo por el que se establecen acciones para la primera etapa de regularización para los títulos de concesión y asignación, publicado el pasado 15 de julio del presente año en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El plazo para cumplir con lo estipulado en el documento publicado por la CONAGUA en el DOF, vence el 15 de julio de 2027.

El acuerdo publicado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), establece facilidades administrativas para regularizar títulos de concesión y asignación del vital líquido, cuya vigencia concluyó entre el 1 de enero de 2009 y el 16 de julio de 2026.

Los beneficios aplican a usuarios de aguas nacionales con uso doméstico, agrícola, pecuario y acuacultura, así como a municipios y organismos operadores que cuentan con títulos de asignación para uso público urbano y de personas físicas con volúmenes iguales o menores a un millón de metros cúbicos anuales.

Además, permite solicitar la inscripción de resoluciones positivas que hayan sido notificadas a partir del 1 de abril de 2019 y que a la fecha no cuenten con inscripción ante el Registro Público Nacional del Agua.

Con el propósito de que sea aprovechado este mecanismo, la Secretaría del Agua pone a disposición asesoría técnica, jurídica y administrativa para revisar la vigencia de los títulos, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la CONAGUA y resolver dudas sobre el procedimiento.

Entre los principales requisitos destacan contar con asiento registral, acreditar el equipamiento y aprovechamiento del recurso, mínimo dos años anteriores a la fecha de la publicación del acuerdo, mantener al corriente el pago de derechos y cumplir con las disposiciones previstas en el acuerdo federal.

Cabe señalar que, las facilidades administrativas tendrán una vigencia de 365 días naturales a partir de su publicación, es decir, vence el 15 de julio de 2027. El trámite se realiza a través de la Plataforma administrada por la Comisión Nacional del Agua denominada como Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua.

La Secretaría del Agua, en cumplimiento al compromiso de la Gobernadora del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez, de fortalecer la gestión del agua, continuará con las acciones de orientación y acompañamiento para cumplir con lo establecido en este acuerdo federal y se otorgue mayor certeza jurídica a los aprovechamientos de agua.

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