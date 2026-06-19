Invita GEM al Festival Abarrotero Región Oriente de la entidad

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, invitan a participar en la séptima edición del Festival Abarrotero; estrategia que llevará capacitación, asesoría y acceso a soluciones tecnologías y financieras a los tenderos de la Región Oriente de la entidad.

Llevarán capacitaciones, vinculación comercial y herramientas necesarias para que puedan crecer.

El festival se realizará el próximo viernes 26 de junio en la explanada municipal de Nezahualcóyotl, de 8:00 a 17:00 horas; se espera contar con la participación de más de mil 500 tenderos.

Esta estrategia integral, ofrece conferencias magistrales diseñadas para atender necesidades específicas del sector como: vinculación, digitalización, mejora de ventas, acceso a financiamiento, promoción de productos, cumplimento normativo e incorporación a distintos regímenes fiscales.

Se contará también con un área de exposición integrada por más de 40 aliados estratégicos entre proveedores, empresas, instituciones financieras, organismos públicos y prestadores de servicios, quienes pondrán a disposición de las y los asistentes distintas herramientas para su fortalecimiento.

Las ediciones pasadas, desarrolladas en los municipios de San Antonio la Isla, Ecatepec, Atlacomulco, Naucalpan y Tecámac,han permitido atender a más de 8 mil comerciantes y esta edición espera tener una importante participación de los municipios de Chalco, Texcoco, Ecatepec, Atenco, Chimalhuacán, Tlalnepantla,entre otros.

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