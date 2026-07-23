Invita Gobierno del Edomex a disfrutar de “Ecoaventuras Veraniegas”

Con el objetivo de fortalecer e impulsar los valores al cuidado del medio ambiente desde la infancia y ofrecer alternativas recreativas durante el periodo vacacional, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, invita a niñas y niños a participar en el curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas: Explorando y Protegiendo Nuestro Mundo”.

Del 3 al 21 de agosto se llevarán a cabo actividades gratuitas de educación ambiental en cuatro sedes.

El curso se realizará del 3 al 21 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, en cuatro sedes:

• Toluca, en el “Parque Metropolitano Bicentenario”: Av. Paseo Tollocan s/n, colonia Universidad.

• Ecatepec de Morelos, en el “Jardín Botánico del Parque Ecológico Ehécatl”: EjidalNo. 1, s/n, Tata Félix.

• Tepotzotlán en la “Delegación Regional de la CGCE”: Calle María, Profra. Ma. Dolores Trejo no. 1, San Martín.

• Atenco, en el Parque “Los Ahuehuetes” San Salvador Atenco: Av. Parque Nacional s/n, San Salvador Atenco.

“Ecoaventuras Veraniegas” será un espacio de aprendizaje, convivencia y diversión en el que las y los participantes podrán descubrir la importancia de la biodiversidad, el uso responsable de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas mediante experiencias diseñadas especialmente para su edad.

A lo largo de tres semanas se desarrollarán talleres artísticos y creativos, actividades de exploración, juegos colaborativos, dinámicas recreativas, experimentos sencillos y ejercicios de observación de la naturaleza. Estas acciones permitirán que las niñas y los niños comprendan, de manera cercana y divertida, la relación que existe entre sus hábitos cotidianos y el bienestar del medio ambiente.

Entre los temas que se abordarán se encuentran la separación y aprovechamiento de los residuos, la reducción del uso de plásticos, el ahorro de agua y energía, el cuidado de plantas y animales, la importancia de los polinizadores, la conservación de la biodiversidad y la participación comunitaria para mantener espacios limpios y saludables.

Las actividades estarán organizadas bajo cuatro ejes: crear, divertirse, aprender y cuidar el medio ambiente, con el propósito de que cada experiencia combine el conocimiento con la imaginación y la participación.

Por ello, además de compartir conocimientos, el curso busca motivar a las y los participantes para que se conviertan en promotores ambientales dentro de sus familias.

Las madres, padres de familia y personas tutoras interesadas podrán consultar los requisitos y realizar el registro mediante el formulario disponible en:

También podrán escanear el código QR incluido en la convocatoria oficial. Para más informes, pueden comunicarse a los teléfonos:

• Delegación Toluca: 722 848 1215

• Delegación Ecatepec: 55 5865 89 04

• Delegación Tepotzotlán: 55 58 76 5276

• Delegación Atenco: 595 931 3295

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