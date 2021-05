Invita IMSS poniente a jornadas de medicina preventiva

Con el fin de que la población participe en acciones de salud que quedaron en espera debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Poniente, invita a sus derechohabientes a asistir a la Jornada de Acciones Preventivas que se realizará este sábado ocho de mayo de 2021 en unidades de medicina familiar.

El sábado 8 de mayo, cuatro unidades médicas ofrecerán atención extraordinaria en medicina preventiva. (Foto: especial).

Participarán simultáneamente cuatro Unidades de Medicina Familiar (UMF), No. 58 en Tlalnepantla, No. 61 en Naucalpan, No. 222 en el centro de Toluca y No. 248 en San Mateo Atenco y el horario de atención para esta jornada extraordinaria será de 09:00 a 13:00 horas.

Los derechohabientes que acudan, podrán recibir servicios de medicina preventiva, vacunación, detección de enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, las mujeres podrán realizarse el estudio de Papanicolaou, además de consulta de nutrición, asesoría en temas de salud reproductiva, asistencia psicológica, y capacitación en acciones preventivas para cuidar de la salud bucal.

Las acciones están dirigidas a hombres y mujeres de todas las edades y los únicos requisitos son acudir a cualquiera de estas unidades, llevar su cartilla de salud para el registro de las acciones realizadas y mantener al interior las medidas de higiene ya conocidas, como el respeto a la sana distancia, el lavado de manos o desinfección con gel y el uso de cubrebocas.

La representación Estado de México Poniente del IMSS, recuerda a sus usuarios que las instalaciones de las unidades médicas son seguras y que desde el ingreso se cuenta con filtros sanitarios que permiten verificar el estado de salud tanto del personal, como de los visitantes.

