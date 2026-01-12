Invita Ricardo Moreno a descubrir el tesoro más antiguo que vive en las bibliotecas

Del 12 al 16 de enero, las familias toluqueñas podrán descubrir el tesoro más antiguo que vive en las bibliotecas de la capital mexiquense, donde los libros se convertirán en aventura, memoria y aprendizaje, que permitirá leer, imaginar y crecer juntos como sociedad.

Impulsa Ricardo Moreno actividades gratuitas para enriquecer a la población (Foto: Especial).

Por instrucciones del alcalde Ricardo Moreno, la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo ofrece diversas actividades gratuitas que enriquecen a la población y que llegan hasta sus comunidades.

El lunes 12 de enero a las 13:00 horas El tesoro más antiguo de tu Biblioteca llegará a San Mateo Otzacatipan en el recinto Rodolfo García Gutiérrez; el 13 de enero a las 11:00, a la Biblioteca Concepción García Valdés de San Antonio Buenavista; el 14 de enero a las 14:00, a Edelmira Nava Arellano de Calixtlahuaca; el jueves 15 a las 14:00, a la Biblioteca Laura Méndez de Cuenca de Tlachaloya y el viernes 16 a las 16:00 horas, a la Biblioteca de Santiago Tlaxomulco.

El fomento a la lectura, principalmente en la niñez, es importante para la presente administración pues estimula el cerebro, mejora la comunicación escrita y oral, potencia la imaginación, desarrolla el pensamiento crítico, fortalece la identidad y ayuda a la salud mental.

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