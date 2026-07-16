Invita Ricardo Moreno a formar parte de la segunda convocatoria de la EMET

El alcalde Ricardo Moreno invita a la ciudadanía a formar parte de la segunda generación de la Escuela Municipal de Emprendimiento de Toluca (EMET).

El registro de participantes concluye el 23 de agosto.

La iniciativa impulsa a personas con ideas de negocio o emprendimientos en marcha, brindándoles acompañamiento profesional, a través de capacitación, asesoría para el financiamiento y apoyo en la formalización de sus proyectos, con la finalidad de que sean unidades económicas exitosas y con dinamismo para ampliar las posibilidades de empleo e impulso económico en la región.

La convocatoria para formar parte de la EMET, se encuentra abierta y el registro de participantes concluye el 23 de agosto de 2026, sin prórroga.

Posteriormente, el periodo de selección tendrá lugar los días 24 y 25 de agosto, mientras que la publicación de candidatos se realizará el 26 de agosto, y el inicio de clases está programado para el 7 de septiembre.

Es importante mencionar que la EMET cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo que garantiza la calidad académica y la relevancia de los conocimientos impartidos.

Esta colaboración entre el sector público y el ámbito académico demuestra el esfuerzo conjunto por fomentar una cultura emprendedora sólida en la capital mexiquense.

La administración que encabeza Ricardo Moreno se ha caracterizado por implementar diversas acciones para el desarrollo económico de Toluca, por ello, el llamado a los emprendedores toluqueños a aprovechar esta oportunidad de adquirir herramientas y conocimientos que les permitan consolidar sus proyectos de negocio y contribuir al crecimiento económico de la ciudad.

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