Invita Ricardo Moreno a la edición extendida de la Ruta Dominical Toluca Recreativa

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, invita a la ciudadanía a participar en la edición extendida de la Ruta Dominical Toluca Recreativa, que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio de 8:00 a 12:30 horas, en un ambiente familiar, seguro y lleno de actividades para todas las edades. A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), el alcalde hace un llamado a las familias toluqueñas para aprovechar este espacio durante la temporada de verano.

La invitación está abierta para todas las edades. (Imagen: Especial)

En esta ocasión, la ruta continuará con la temática «Toluca Recreativa Mundialista: Del Balón a Colón», una experiencia inspirada en la pasión por el futbol. Durante la jornada, las y los asistentes podrán caminar, correr, trotar, andar en bicicleta, patinar o pasear con sus animales de compañía. La experiencia está inspirada en la pasión por el futbol, con actividades especiales para toda la familia.

Como parte de la experiencia mundialista, se instalará un módulo de intercambio de estampas, un espacio de tiro al blanco para poner a prueba la puntería de las y los participantes, así como una cancha para mini retas de futbol, donde niñas, niños, jóvenes y adultos podrán demostrar su talento y disfrutar de este deporte en un ambiente de sana convivencia. No te pierdas esta experiencia inspirada en la pasión por el futbol, que ofrece una oportunidad única para disfrutar de la ciudad de una manera diferente.

La Toluca Recreativa Mundialista es un espacio de encuentro para las familias para hacer comunidad, que reafirma el compromiso del Gobierno municipal para que la ciudadanía haga suya la ciudad, disfrutando de los espacios públicos y fortaleciendo la convivencia a través del deporte y la recreación. La invitación está abierta para todas las edades.

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