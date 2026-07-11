Invita Ricardo Moreno a la Gala de Verano de la OFiT con Las Cuatro Estaciones en la Catedral de Toluca

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, invita a las familias toluqueñas a disfrutar de la Gala de Verano, un concierto especial que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) el próximo 16 de julio a las 19:00 horas en la Catedral de Toluca, con entrada libre y gratuita. La OFiT se ha consolidado como una de las expresiones artísticas más representativas de la ciudad, llevando la música a diversos espacios públicos para acercar el arte a personas de todas las edades.

(Imagen: Especial)

La Gala de Verano es ya una tradición anual de la orquesta que reúne a los músicos bajo la dirección del maestro Gerardo Urbán y Fernández, con la participación del violinista solista Pedro Berrios, quienes ofrecerán «Las Cuatro Estaciones» de Antonio Vivaldi, una de las obras más emblemáticas de la música clásica universal, reconocida por su belleza, fuerza expresiva y capacidad para evocar las distintas épocas del año. La Catedral de Toluca será el escenario del concierto gratuito con obras de Vivaldi, ofreciendo un espacio único para disfrutar de la música clásica.

El Gobierno municipal consolida a la OFiT como símbolo de identidad cultural y orgullo de la capital mexiquense, impulsando actividades gratuitas que permiten la cohesión social, generan espacios de convivencia y acercan manifestaciones artísticas de gran calidad a la población. Ricardo Moreno consolida a la Orquesta como símbolo de identidad cultural y orgullo de la capital mexiquense mediante estas presentaciones en espacios públicos.

(Foto: Especial)

La OFiT continúa con su labor de acercar la música a todos los rincones de la ciudad, fortaleciendo el acceso a la cultura y promoviendo el disfrute de expresiones artísticas de excelencia. La invitación está abierta para todas las familias toluqueñas que deseen vivir esta experiencia musical en un ambiente único.

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