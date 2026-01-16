jueves, octubre 22, 2026
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Invita Ricardo Moreno al Bazar Artesanal hecho con el corazón

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Redacción Así Sucede
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Piezas únicas elaboradas a mano, como textiles, joyería, cerámica, artículos decorativos y productos tradicionales, ideales para regalar o conservar como muestra del talento y la creatividad que distingue a la capital mexiquense, son las que podrán encontrar en el Bazar Artesanal hecho con el corazón.

Será el 17, 18, 24, 25 y 31 de enero en la Concha Acústica de 10:00 a 17:00 horas.

Se invita a toluqueños y visitantes a que asistan a la Concha Acústica de 10:00 a 17:00 horas los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, y compartir en un ambiente festivo y familiar.

El Gobierno municipal que encabeza el alcalde Ricardo Moreno impulsa este tipo de iniciativas que fortalecen el comercio local, promueven el consumo responsable y brindan espacios dignos para que las y los creadores puedan ofrecer sus productos directamente al público.

Por esta razón, este espacio se convierte en un punto de encuentro para el talento local con colores, texturas, historias y sonrisas que nacen del trabajo artesanal, que invitan a la población a conocer más de sus raíces y apreciar el empeño y corazón que le imprimen a cada pieza.

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