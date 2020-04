Invitan a niños y adolescentes toluqueños a participar en el concurso Cuéntame un cuento en cuarentena

La Dirección de Cultura de Toluca invita a niñas y niños de primaria y a adolescentes a participar en el concurso Cuéntame un cuento en cuarentena, en el que podrán dejar volar su imaginación y expresar sus sentimientos durante esta contingencia por COVID-19.

Se elegirán 40 historias que serán publicadas en el libro Cuarenta en Cuarentena (Foto: Especial).

La fecha límite para entregar los cuentos es el 30 de mayo. El comité editorial elegirá 40 historias de niños y 40 más de adolescentes que serán publicadas en un libro que se llamará Cuarenta en Cuarentena.

El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, sabe que para los más pequeños y los más jóvenes esta época de encierro es complicada, por lo que instruyó a la dependencia abrir esta convocatoria para que puedan escribir algo breve de lo que están viviendo en estos días, cómo se sienten, lo que entienden de la contingencia, cómo se imaginan al coronavirus, dudas, miedos, nostalgia, amor y todas las ideas que tengan.

Para los niños, las historias deberán ser breves, que no contengan más de 600 palabras –aunque no serán tan estrictos en esto-, a los adolescentes se pide que no rebasen las mil palabras; que sea de su autoría –expertos de la dirección harán las correcciones necesarias para que quede bien presentado- y deberán enviarlo al correo electrónico 40encuarentena@gmail.com junto con su nombre, edad y cómo contactarlos; los papás de los concursantes deberán saber que participan en el reto.

Asimismo, la Dirección de Cultura busca 80 dibujos que reflejen la manera en que las familias de Toluca (o de cualquier otra parte del mundo) están viviendo esta situación especial de estar “aislados” en sus casas y podrán participar en dos categorías: Infantil: niñas y niños de primaria y Juventud: todo aquel que sea o se sienta adolescente. Los mejores 40 dibujos de cada categoría serán publicados en el libro 40 en Cuarentena.

Los requisitos son: que sean realizados para este concurso, la técnica es libre y deberán medir lo mismo que una hoja tamaño carta, enviar una buena foto antes del 30 de mayo al correo: 40encuarentena@gmail.com, junto con nombre, edad y cómo poder contactarte en caso de que resultes elegido por el comité de artistas de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Toluca. Los elegidos ganarán un premio sorpresa.

El objetivo es darles voz y espacio para que a través de la escritura, el dibujo y el arte, los más jóvenes encuentren una forma de esparcimiento y expresión. Las historias y dibujos se compartirán en la página de Facebook de la Dirección de Cultura de Toluca.

Relacionado

Comentarios

comentarios