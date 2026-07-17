IP del Valle de Toluca exige claridad en el cobro de aguas residuales

El sector empresarial del Valle de Toluca hizo un llamado enérgico a las autoridades municipales de la capital mexiquense para que definan, de manera clara y transparente, los criterios y modelos de medición que sustentan el cobro por descargas de aguas residuales.

Esta problemática ha sido planteada formalmente desde hace más de un año ante la autoridad municipal. Sin embargo, las mesas de negociación no han dado los resultados esperados. Los empresarios consideran que esta medida representa un gravamen adicional y desproporcionado para la operación de comercios como tiendas de conveniencia, prestadores de servicios, restaurantes, galerías de arte, boutiques y agencias automotrices.

En conferencia de prensa conjunta, los representantes del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, Coparmex, Canaco, la Asociación de Estacionamientos y la Asociación de Distribuidores de Combustibles exigieron que este cobro se sustente en tres pilares: certeza jurídica, transparencia y una metodología pública verificable.

James Marín Noriega señaló que es indispensable conocer con precisión a quiénes se les aplicará la tarifa máxima y bajo qué criterios técnicos se calculará dicho monto, pues advirtió que la medida puede representar un incremento de hasta el 61 por ciento en el cobro por el suministro de agua potable respecto a lo que se tenía presupuestado.

Por su parte, el líder empresarial Julián Niembro hizo un llamado para que la autoridad distinga el tipo de giro comercial entre:

Negocios secos

Negocios semi-húmedos

Negocios húmedos

Asimismo, propuso que se considere el tamaño del establecimiento por longitud y volumen de consumo.

Niembro también urgió a regularizar e incluir en estas medidas al comercio informal, sector que no solo consume el recurso de forma descontrolada, sino que desecha aguas sin ningún tipo de tratamiento directamente en la vía pública, operando en total impunidad y sin repercusión alguna por parte de las autoridades municipales.

Los empresarios recordaron que, dentro de los recibos bimestrales por el suministro de agua potable, ya se contempla un cobro por concepto de uso de la red de drenaje municipal. Por ello, catalogan este cobro adicional de descargas residuales como un nuevo impuesto injustificado.

Otro de los puntos críticos planteados de manera permanente por la iniciativa privada es la opacidad en el destino de los fondos recaudados. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Toluca solo ha informado de manera general que los recursos se destinarán a tareas de mantenimiento y operación del organismo de agua local.

No obstante, el sector empresarial denunció que no existe un plan de inversión pública transparente para la creación de nueva infraestructura hidráulica, el establecimiento de plantas de tratamiento de agua o proyectos adicionales de mejora, lo que refuerza la percepción de que la medida tiene un carácter meramente recaudatorio para subsanar las arcas municipales.

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