Isaías Peláez plantea más educación ambiental e idioma inglés en escuelas

Con la intención de impulsar una formación integral y la conciencia ambiental de las y los estudiantes, el Grupo Parlamentario del PVEM planteó que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea acorde al tipo y nivel educativo de las y los educandos, y que se promuevan métodos y recursos didácticos para una comprensión profunda del idioma inglés, así como el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.

La iniciativa, expuesta por el parlamentario Isaías Peláez, plantea fortalecer la formación integral del alumnado mediante contenidos ambientales y métodos didácticos que mejoren la comprensión de la lengua inglesa, así como el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales (Foto: Especial).

La propuesta, expuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense por el diputado Isaías Peláez Soria (PVEM), promueve que en la educación impartida en la entidad se inculque el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren la protección del medio ambiente y la biodiversidad, el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento racional del agua y de otros recursos naturales, el respeto a los seres sintientes, el desarrollo sostenible, la resiliencia frente al cambio climático y su prevención.

Durante su exposición en tribuna, el legislador mencionó que existen dos ámbitos de conocimiento que resultan esenciales en la formación del estudiantado: el aprendizaje del idioma inglés y la educación ambiental.

En este sentido, compartió que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en México el 79 por ciento de los alumnos desconoce completamente la lengua inglesa. Además, según la Encuesta de Vida Circular (2025), únicamente en el 24.1 por ciento de las escuelas se practica la separación de residuos, y el 54.2 por ciento de los estudiantes nunca ha recibido educación ambiental.

“Estos datos evidencian una realidad innegable: un rezago estructural significativo que limita el desarrollo sostenible y reduce la competitividad global de las y los estudiantes. En cuanto a la educación ambiental, a cuatro de cada 10 mexicanas o mexicanos les gustaría poder hacer más en favor del medio ambiente. Sin embargo, su ausencia en las aulas mexiquenses contribuye a la degradación y a la pérdida de nuestra biodiversidad”, señaló.

El proyecto legislativo de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, que propone modificaciones a la Ley de Educación estatal, sostiene que, al igual que la educación ambiental es fundamental en el país, la enseñanza del idioma inglés en los niveles básico y medio superior ha adquirido gran relevancia, ya que constituye el principal medio de comunicación y transmisión de información en ámbitos como el desarrollo tecnológico, la investigación y el comercio internacional.

Comentarios

comentarios