Jahir Ocampo aprovecha la contingencia para seguir preparándose físicamente

Para el clavadista del estado de México, Jahir Ángel Ocampo Marroquín, el tiempo que está en casa debido a la cuarentena por el COVID-19, lo aprovecha para enfocarse en su carrera académica, además de continuar con su entrenamiento.

Entrena clavadista mexiquense desde casa, además replantea plan de trabajo ante las circunstancias por la pandemia (Foto: Especial).

“Me he sentido bien, no me pegó tanto, me adapté muy rápido y estoy demasiado activo en la cuarentena, estoy estudiando, entrenando y creando cosas como que muy ocupado”, declaró el saltador ornamental.

El deportista del estado de México está concentrado durante este periodo en su maestría, y detalló que gracias la formación de sus padres y de su ex entrenador Iván Bautista, jamás dejó los estudios.

A pesar de esta situación, el clavadista no ha descuidado sus entrenamientos, ya que explicó “sigo trabajando, porque para mí el deporte es obligatorio, es un plan de vida que tengo, esté o no activo en los deportes yo voy a estar en forma, es un objetivo que tengo claro y eso hace que cuando digan ya se puede entrenar esté listo porque me mantengo trabajando todos los días”.

El clavadista detalló que está iniciando un macrociclo y que arrancó de nuevo con la preparación general, todo supervisado por su entrenadora Ma Jin, en tanto que la preparación física corrió a cargo de su preparador físico.

Cabe recordar que en el arranque de la temporada 2020, Jahir Ocampo se impuso en el Control Técnico Nacional, llevándose el primer lugar en la prueba individual de trampolín de tres metros, lo cual lo tenía motivado.

"Íbamos espectaculares en este inicio de año, unos ya venían de Serie Mundial y para mí era la primera competencia del año, gané la preliminar y la final con muy buenas puntuaciones y eso pintaba para que llegara muy bien a la Copa Mundial y pelear el pase en tres metros individual, que es el que falta para México", declaró.

