Jamás me voy a cambiar de partido: Oscar Sánchez García 

“Yo respeto y hago valer a mi partido, jamás me voy a cambiar de partido, eso sí se los digo, no como los otros dos que vienen atrás de mí, que salieron del PRI, gobernaron con el PRI y ahora resulta que ya vienen hablando mal de donde ellos también fueron”, afirmó Oscar Sánchez García, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Almoloya de Juárez.

Son los hechos los que van a marcar la gran diferencia, comparado con otros candidatos que vienen, explicó.

“Podrán seguir hablando mal y que lo hagan, pero lo único que viene a hablar, hoy por hoy, son los hechos, son las obras y son los resultados”, aseveró.

“Lo que no queremos, no sólo como ciudadanos, los otros partidos políticos y hablo de Morena, hoy saben lo que pueden encontrar con Oscar Sánchez, lo primero es apertura y segundo son resultados, y ellos también saben lo que no quieren; muchos se están sumando a este proyecto que se llama Oscar Sánchez”, puntualizó en el día 17 de su campaña por la reelección.

“Hoy les pido que me comparen con los demás y que con hechos y obras podamos medirnos y saber defender qué queremos”, continuó y tras dialogar con habitantes de comunidades del poniente del municipio, dijo que “a lo que le estoy apostando es darle continuidad a lo que nos costó trabajar y echar a andar en Almoloya, son las obras y son las acciones, y son los hechos los que van a marcar esa gran diferencia, comparado con los otros candidatos que vienen”.

“No vengo con la típica política de prometer; no, vengo a asumir el compromiso, lo que ustedes me digan, ustedes le van a poner el nombre a las cuatro obras y acciones como mínimo” a las que me comprometo, puntualizó el candidato.

“Hay algo que estamos coincidiendo todos, porque la mayoría de otros partidos y respeto a las otras ideologías políticas, hoy se están sumando a este proyecto que se llama Oscar, y qué es lo que define esta situación, que en Almoloya ya sabemos qué es lo que no queremos que llegue, esa es la gran realidad”, aclaró.

Reconoció que sí faltan cosas por hacer, “a eso vengo a comprometerme, que sepan bien que nosotros sí estamos cumpliendo, que nosotros seguiremos con ese compromiso dándole seguimiento a las obras y a las necesidades”.

Los exhortó a que de aquí al dos de junio sumen más voluntades, sumen a la familia, a amigos, a vecinos, a los conocidos, “lo más importante es pasar la voz que la mejor opción es votar por Oscar Sánchez”, apuntó.

“Vengo a comprometerme, no a dar promesas”, reiteró y explicó que más allá de votar por el PRI y por Oscar Sánchez, es saber qué es lo que queremos, qué es lo que más nos sirve, y quién va a venir a continuar y darle seguimiento a los pendientes, como por ejemplo un puente o una barda de escuela.

“El primero que sigue consciente y claro de lo que está pendiente por hacer soy yo, porque yo con hechos cumplí, pero no es suficiente, vamos por más”, por eso es la continuidad, no una reelección, reiteró.

Expresó que “hoy vamos poco a poco, y con resultados, hacemos valer lo que logramos en dos años cuatro meses”.

La Tinaja, La Gavia, Cieneguillas de Guadalupe, San Cristóbal, Ejido de San Diego, Paredón Ejido Norte y Paredón Ejido las comunidades que recorrió hoy.

