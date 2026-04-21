Jennifer González convoca a las juventudes a la transformación estatal

La diputada Jennifer Nathalie González López (morena) exhortó a las y los jóvenes a participar en la construcción de propuestas legislativas y políticas ejecutivas que impulsen cambios en favor de la población.

En el ‘Parlamento Juvenil Jóvenes Estudiantes de Ciencias Políticas’, la legisladora Jennifer Nathalie González López las convocó a poner el conocimiento académico al servicio de la comunidad y no solo al interés individual, así como a integrar propuestas de reformas legislativas con las voces de todas y todos (Foto: Especial).

El Congreso mexiquense, con el respaldo de la legisladora, abrió sus puertas al ‘Parlamento Juvenil Jóvenes Estudiantes de Ciencias Políticas’.

Al resaltar la importancia de la solidaridad, la diputada Jennifer Nathalie González López (morena), en el Congreso local, exhortó a las juventudes a participar en la construcción de propuestas legislativas y de política pública que impulsen los cambios necesarios en favor de la población.

En el ‘Parlamento Juvenil Jóvenes Estudiantes de Ciencias Políticas’, la legisladora Jennifer Nathalie González López las convocó a poner el conocimiento académico al servicio de la comunidad y no solo al interés individual, así como a integrar propuestas de reformas legislativas con las voces de todas y todos, incluidas las minorías, para no vulnerar derechos de nadie.

Tras compartir que se involucró en política a partir de la defensa de los derechos de las infancias, la parlamentaria, presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, reflexionó sobre la importancia de abrir espacios de expresión a las juventudes, tal como lo hizo con el parlamento que tuvo como objetivo promover la participación política y legislativa de estudiantes.

En este sentido, afirmó que las propuestas vertidas en este ejercicio democrático, las cuales se complementarán con otro parlamento a realizarse el 23 de abril, podrían someterse a la consideración del Pleno legislativo.

Durante el evento participaron estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional, quienes expusieron propuestas sobre igualdad sustantiva, deporte, educación, participación política, adicciones, emprendimiento y uso institucional de tecnologías, entre otros temas. Además, se realizaron diferentes ponencias sobre el origen de los parlamentos, simuladores juveniles y bases constitucionales.

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