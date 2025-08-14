Jornada de apoyo para regreso a clases llega a más colonias de Naucalpan

Con gran entusiasmo han sido recibidas las jornadas de apoyo para el regreso a clases que está llevando el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII legislatura mexiquense, Pablo Fernández de Cevallos González, a distintas colonias del distrito local XVII.

El jueves 14 de agosto estará en la colonia Independencia.

Familias de las colonias Flores Magón, Río Hondo, Guadalupana, Miramar, Huizachal, entre otras, han utilizado los servicios gratuitos que el Legislador acerca para apoyar la economía familiar, y los trámites escolares sean más fáciles y sobre todo no generen gastos.

Con el objetivo de llegar a más población, este jueves 14 de agosto, desde las 9 de la mañana, el Diputado llevará cortes de cabello, impresión de fotografías tamaño infantil, así como certificados médicos, a la colonia Independencia, frente a la Iglesia de La Lupita.

En tanto que el viernes 15 de agosto se visitará la colonia Benito Juárez, justo frente a la Secundaria Técnica 45, con un horario de las 9 de la mañana hasta las 15:00 horas.

