Jornada Usucapión Social Itinerante brinda certeza jurídica a familias de Tepotzotlán

La colaboración entre instituciones trae beneficios y transforma vidas para la ciudadanía, así lo señaló la magistrada María Alejandra Almazán Barrera, integrante del Órgano de Administración Judicial, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, en la Jornada de Usucapión Social Itinerante para el Bienestar de las y los Mexiquenses que se llevó a cabo en Tepotzotlán.

Entregaron títulos de propiedad a familias de 15 municipios. Las mujeres fueron las principales beneficiarias de esta jornada (Foto: Especial).

Durante el evento, en el que se contó con la participación de Alejandro Tenorio Esquivel, director del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS y la alcaldesa anfitriona, María de los Ángeles Zuppa Villegas, la Magistrada aseguró que está coordinación acerca la justicia a quienes más la necesitan y brinda certeza jurídica sobre su patrimonio, pues la vivienda representa tranquilidad, estabilidad y la realización de proyectos familiares.

En esta actividad fueron beneficiadas 600 familias de los municipios de Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Teoloyucan, Tultitlán, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Acolman, Ecatepec y Tecámac.

Almazán Barrera celebró que la mayoría de los títulos de propiedad entregados fueron a mujeres trabajadoras, en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso.

Tras agradecer al Poder Judicial mexiquense el apoyo brindado para la conclusión de estos procesos, el titular del IMEVIS expresó que la meta de la administración estatal es llegar a 100 mil títulos de propiedad entregados; agregó que este evento es un acto de justicia a favor de los ciudadanos.

También se contó con la presencia de David Sánchez Isidoro, presidente municipal de Coacalco, Yolanda Wong Romero, presidenta municipal de Tecámac, la secretaria de Acuerdos en funciones de jueza, Norma Nayely Martínez Agüero del Juzgado Especializado en Juicio Sumario de Usucapión con residencia en Ecatepec; María Elena Pons Escalera, coordinadora Enlace en Materia Civil y Mercantil y Mary Carmen Robles Monroy, titular de la Unidad de Gestión en materia Civil y Mercantil del Poder Judicial del Estado de México.

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