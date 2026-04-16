Jornadas de acopio en Toluca registran una alta participación ciudadana

Las jornadas de acopio y valorización de residuos continúan consolidándose como una acción efectiva para el cuidado del medio ambiente, gracias a la participación activa de la población en distintas delegaciones del municipio, donde los participantes adquieren nuevas técnicas de manejo responsable de residuos.

En el primer trimestre se recolectaron más de 16 mil kilos de materiales reciclables. Fortalece Ricardo Moreno acciones ambientales y manejo responsable de residuos (Foto: Especial).

Durante los primeros tres meses de 2026, se han acopiado más de 16 mil kilogramos de materiales reciclables, entre ellos PET, papel, cartón, vidrio, metales, electrónicos y aceite comestible usado, pues durante las jornadas se amplía la cobertura del servicio y facilitar a las familias la correcta disposición de desechos.

Uno de los principales retos ambientales es el caso de llantas usadas, por lo cual el Centro de Valorización del Valle de Toluca (CEVVAT), ha recolectado un aproximado de 70 toneladas mensuales, lo que evita su acumulación en la vía pública y reduce riesgos a la salud, como la proliferación de fauna nociva.

Además de la recolección, estas jornadas promueven la educación ambiental y la separación, selección desde casa, fortaleciendo hábitos responsables que contribuyen a mantener espacios públicos más limpios y ordenados.

Estas acciones se seguirán realizando en todas las delegaciones del municipio, acercando estos servicios a la población e invitando a más personas a sumarse, por lo cual el alcalde Ricardo Moreno llama a la colaboración ciudadana para reducir tiraderos clandestinos, favorecer el reciclaje y el cuidado del entorno.

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