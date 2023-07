Jóvenes mexiquenses forman parte de la 31ª Gira OSIM

Desde este martes primero y hasta el seis de agosto, la Orquesta Sinfónica Infantil de México realizará su gira nacional 2023, con la cual llegará a los estados de Hidalgo; Tlaxcala; Puebla; Guerrero; Morelos y Ciudad de México.

En el caso de la capital de la república mexicana, será el Teatro Principal del Palacio de Bellas Artes en donde más de un centenar de niños y adolescentes que conforman la OSIM concluirán esta temporada de conciertos. En cada una de estas presentaciones, la orquesta interpretará la Obertura Rienzi, de Richard Wagner; Marcha eslava, de Piotr Ilich Tchaikovsky; el Cazador maldito, de César Franck; Arrecife, de Gina Enríquez; la Sinfonía India, de Carlos Chávez; Conga del fuego nuevo, de Arturo Márquez, y la Suite México 1910, de Manuel Esperón.

Actualmente, la Orquesta Sinfónica Infantil de México está conformada por 127 integrantes; de los cuales, casi la sexta parte son jóvenes provenientes de Semilleros Creativos, grupos de formación artística gratuita con enfoque comunitario para la niñez y las juventudes del país, donde se promueve su participación en la vida artística. Semilleros Creativos forman parte del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal.

Los jóvenes músicos que se integraron a la OSIM mediante Semilleros Creativos son originarios de 26 entidades del país; entre ellos el estado de México, de donde hay representantes de diversos municipios. Tal es el caso de Nataly Arias de 14 años de edad del municipio de Texcoco y María José Gómez de 17 años de edad originaria del municipio de Nezahualcóyotl. En entrevista para Así Sucede, las jóvenes músicos compartieron su experiencia al formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México asegurando que representa un reto al enfrentarse a sí mismas; ser constantes y disciplinadas.

“Creo que lo más complicado que a mí me ha tocado enfrentar ha sido enfrentarme a mí misma porque es un reto conmigo mismo el tener la disciplina, el tener qué cumplir y decir ‘hoy tengo que ensayar y tengo que cumplir las horas que quiero, tengo qué lograrlo’, es lo más complicado para mí”, señaló María José quien forma parte de la Sección de Viola. En tanto, Nataly, trombonista, consideró que “Mi reto más importante es que en mi sección de instrumento hay más hombres que mujeres. Muy pocas veces me he topado que más mujeres toquen el mismo instrumento que yo (trombón). Lo más complicado para mí es lograra entrar al ámbito de los hombres porque no ha sido fácil para mí”.

Para ambas, la música es una forma de vivir; a través de ella expresan sus sentimientos y es a lo que se quieren dedicar de manera profesional.

“La música, es el amor de mi vida, a lo que yo me quiero dedicar, es mi carrera a futuro y es en lo que me refugio cuando tengo problemas y cuando mis sentimientos están al borde”, externó Nataly. Al respecto, María José dijo: “Para mí, la música es mi vida. Cuando pasa algo, recuerdo la música y empiezo a tocar; si estoy triste, toco; si estoy feliz, toco; si estoy enojada, también toco. Es como una terapia”.

Cada año, en el segundo trimestre, la Orquesta Sinfónica Infantil de México lanza su convocatoria para elegir a nuevos integrantes. Los niños y jóvenes seleccionados participan durante el verano en un campamento intensivo de estudio y, posteriormente, en la gira que realiza la OSIM.

